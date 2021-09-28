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Первый турнир с участием гимнасток Авериных после Олимпиады пройдет с 3 по 5 октября

14:25
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что турнир по художественной гимнастике с участием Арины и Дины Авериных пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

«С 3 по 5 октября в Москве пройдет турнир. Мы приглашаем посмотреть на наших девочек, выступавших на Олимпиаде: Арину, Дину и команду в групповых упражнениях. Это будут соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и Дина», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12524411

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Александр Кравченко все материалы автора

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