Первый турнир с участием гимнасток Авериных после Олимпиады пройдет с 3 по 5 октября

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что турнир по художественной гимнастике с участием Арины и Дины Авериных пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

«С 3 по 5 октября в Москве пройдет турнир. Мы приглашаем посмотреть на наших девочек, выступавших на Олимпиаде: Арину, Дину и команду в групповых упражнениях. Это будут соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и Дина», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.