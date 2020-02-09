Аверина и Селезнева победили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

В упражнениях с обручами победила россиянка Екатерина Селезнева. Она набрала 24,400 балла. В тройку лучших также попали белоруска Анастасия Салос (23,450) и россиянка Дарья Трубникова (21,800).

В упражнениях с мячом победу одержала российская гимнастка Дина Аверина — 23,150 балла. Анастасия Салос на втором месте (22.450). Россиянка Лала Крамаренко стала третьей (22,350).

Также победу в упражнениях с пятью мячами одержала сборная России. За команду выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова. Россиянки набрали 33,900 балла. Серебро завоевала команда Белоруссии (32,100). Бронза у сборной Узбекистана (31,650).