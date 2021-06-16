Вячеслав Аминов: «Удивляет пристальное внимание к россиянам со стороны допинг-офицеров»

Президент Федерации современного пятиборья России подвел итоги завершившегося в Каире чемпионата мира.

Российская сборная показала на предолимпийском чемпионате мира лучший результат за последние пять лет. Александр Лифанов впервые в карьере стал серебряным призером в личном первенстве. Еще две награды завоеваны в эстафетах: Лифанов вместе с Максимом Кузнецовым победили, а Гульназ Губайдуллина с Ульяной Баташовой заняли второе место.

Все это означает, что теперь у нас есть три олимпийские лицензии у женщин и одна — у мужчин. И если с мужской лицензией все понятно — на Игры точно поедет Лифанов, то у женщин интрига открыта. Ведь помимо Губайдуллиной и Баташовой у нас есть еще и Аделина Ибатуллина.

Уже решил, кто из девушек должен ехать в Токио

— Как вы оцените итоги чемпионата мира? — вопрос президенту федерации Вячеславу Аминову.

— Надо отдать должное команде, которая выступила очень достойно. Очень способный спортсмен из Самары Александр Лифанов, который впервые сумел завоевать личное серебро. С ним много работает главный тренер, потому что понимает его перспективы. Рад за Максима Кузнецова, который сумел восстановиться после неприятной ситуации. В Болгарии с нами в автобусе ехал казахстанский тренер, у которого впоследствии был выявлен COVID. В результате Кузнецова и других наших спортсменов посадили на карантин, из-за чего они не смогли выступить на этапе Кубка мира и в Финале Кубка мира и остались без олимпийских лицензий.

— Есть моменты, которыми вы недовольны по итогам Каира?

— Расстроен, что девушки не смогли достойно выступить в личном первенстве. Хотя, считаю, Губайдуллина и Баташова входят в пятерку лучших спортсменок мира. Еще немного удивляет пристальное внимание к российской команде со стороны допинг-офицеров. Например, существует некий пул спортсменов, которые ежедневно, а порой и по несколько раз в день сдавали пробы. Туда входят восемь российских пятиборцев, двое — белорусских и один — из Франции. Даже понимая всю ситуацию вокруг нас, я считаю, это неадекватно. Спортсменов это бесконечное тестирование реально отвлекает и мешает.

— У девушек у нас три олимпийские лицензии, а мест в Токио — всего два. Кто будет выступать на Олимпиаде?

— Определенное решение у меня, конечно, есть. И справедливости ради, девочки, которые завоевали лицензии после серебра в эстафете, и так бы попали по мировому рейтингу. То есть на чемпионате мира они просто оформили свои позиции. Но мы все равно их поздравляем с этой медалью, я подписал приказ о серьезной денежной премии. Кто теперь поедет в Токио? Я примерно понимаю. Но будет некорректно, если я озвучу это в прессе, а не сначала сборной команде.

Не вижу оснований просить для Лесуна спецприглашение

— У нас есть возможность обратиться к международной федерации с предложением выделить олимпийскому чемпиону Рио-2016 Александру Лесуну одно из двух дополнительных мест, которые будет распределять UIPM. Это будет сделано?

— Все дело в том, что Саша сейчас находится не в той форме, в какой должен находиться олимпийский чемпион, если он хочет выступать на главном старте четырехлетия. К сожалению, Лесун своих лучших кондиций так и не обрел. И думая об этом, я пока не вижу оснований, чтобы Саша участвовал в Играх в Токио в том состоянии, в котором он сейчас находится.

— Совсем скоро, 5 июля, в Нижнем Новгороде стартует чемпионат Европы. Там будут выступать лидеры сборной?

— Это будет очень важный, красивый турнир, который будет приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода. Должен присутствовать на чемпионате и президент UIPM Клаус Шорманн. Но определение состава команды я оставляю на усмотрение тренерского штаба. Потому что главным стартом, безусловно, остаются Олимпийские игры. И мы не будем жертвовать подготовкой к ним даже ради домашнего чемпионата Европы.

— То есть если кому-то из лидеров нужно будет пропустить соревнования, мы так и сделаем?

— Конечно. Тем более у нас есть талантливая молодежь. Вы точно увидите много новых имен, то есть ребят и девушек, которых мы будем обкатывать на международном уровне с прицелом уже на следующий олимпийский цикл.