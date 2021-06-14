С медалями и лицензиями. Как россияне выступили в Каире

Сборная России по современному пятиборью вернулась с чемпионата мира в Каире с одной золотой и двумя серебряными медалями, а также с двумя лицензиями на Олимпийские игры в Токио.

Одним из героев турнира стал самарский пятиборец Александр Лифанов. Сначала он вместе с Максимом Кузнецовым завоевал золото в мужской эстафете, а затем стал серебряным призером в самой престижной дисциплине — личном первенстве. В этом виде программы россияне не поднимались на пьедестал уже пять лет, после того как в 2016 году также серебряную медаль и также на предолимпийском чемпионате мира в Москве завоевал Александр Лесун. Кстати, позже Лесун в Рио-де-Жанейро стал олимпийским чемпионом.

Интересно, что Лифанов в Каире выступил, можно сказать, по бразильским лекалам Лесуна. Он также выиграл фехтование, набрав очень весомые 262 очка, а затем пытался сохранить это преимущество. Но если Лесун в Рио в фехтовании опередил ближайшего из конкурентов почти на 30 баллов, то в Каире опытнейший венгр Адам Мароши, чемпион мира еще 2009 года, отстал от Лифанова всего на одну победу (6 очков) и в итоге сумел обогнать нашего пятиборца.

— Соревнования начались для меня с хорошего результата в фехтовании, — сказал по окончании турнира Александр Лифанов. — В плавании я показал средний для себя результат, а вот на коне проехал неплохо. В беге со стрельбой моей задачей было, с одной стороны, попытаться обогнать Мароши, а с другой — не дать преследователям потеснить меня со второго места. Я очень волновался, что могу не удержать его, но в итоге все же сумел отстоять вторую позицию.

Это моя первая личная медаль на чемпионатах мира среди взрослых. Я не могу описать, насколько я счастлив!

Александр Лифанов.

В заключительном виде программы, смешанной эстафете, Лифанов имел хорошие шансы получить третью медаль чемпионата. После двух видов он вместе с Гульназ Губайдуллиной занимал третье место. Но в конкуре наш дуэт не сумел справиться с норовистыми египетскими лошадьми и получил нулевую оценку.

Российские пятиборки в лично-командном первенстве остались без медалей. Но главную задачу выполнили, завоевав на турнире еще две лицензии на Олимпийские игры в Токио. Теперь их имеют сразу три россиянки — Аделина Ибатуллина, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Так как на Играх может стартовать не более двух спортсменок от страны, то, к сожалению, кто-то из них окажется «третьей лишней». Кто? На этот вопрос тренеры ответят позже, после скрупулезного анализа выступления всех спортсменок в Каире.

Чемпионат мира

Женщины. Личное первенство. 1. Прокопенко (Белоруссия) — 1353. 2. Клувель (Франция) — 1341. 3. Гуйяш (Венгрия) — 1339... 12. ГУБАЙДУЛЛИНА — 1294. 13. ИБАТУЛЛИНА — 1291... 24. БАТАШОВА (все — Россия) — 1251.

Командное первенство. 1. Германия — 3960. 2. Венгрия — 3907. 3. Белоруссия — 3898... 5. РОССИЯ (Губайдуллина, Ибатуллина, Баташова) — 3836.

Мужчины. Личное первенство. 1. Мароши (Венгрия) — 1435. 2. ЛИФАНОВ (Россия) — 1426. 3. Эль-Генди (Египет) — 1417.

Командное первенство. 1. Венгрия — 4185. 2. Германия — 4183. 3. Египет — 4171... 10. РОССИЯ (Лифанов, Максим Кузнецов, Андрей Зуев) — 3552.

Петр Алексеев