Евро во время Евро. Стартует ЧЕ по пятиборью

Ведущие пентатлеты Старого Света собрались в Нижнем Новгороде.

Чемпионат Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде совпал по времени с решающими матчами другого Евро — футбольного. Наши футболисты в борьбе за медали участия уже не принимают. А вот пятиборцы считаются одними из фаворитов турнира, и от них ждут высоких результатов.

Почти все лидеры на месте

Сейчас, говоря о любом соревновании, мы прежде всего вспоминаем коронавирус. Конечно, он повлиял и на турнир в Нижнем Новгороде, который тем не менее обещает быть весьма представительным. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в России и в Европе и связанные с этим ограничения, пятиборцы из 17 стран Старого Света прислали свои заявки на участие в чемпионате континента.

Из ведущих пятиборных держав на берега Волги не приедут лишь пятиборцы Великобритании и Германии. Это связано с жесткими карантинными мерами, действующими в этих странах. По этой причине британцы уже пропустили ряд соревнований, в том числе июньский чемпионат мира в Каире. Не будет их и на чемпионате Европы. Пентатлеты Германии очень хотели принять участие в турнире. Они даже прислали заявку и забронировали номера в отеле, но после введения 29 июня новых, более жестких, ограничений, в числе которых строгий 14-дневный домашний карантин для всех лиц, приезжающих в Германию из России, были вынуждены отказаться от участия в соревнованиях.

Остальные лидеры европейского пятиборья — спортсмены из Белоруссии, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Украины, Франции, Чехии и других стран — планируют выступить на чемпионате континента в Нижнем Новгороде.

В составе сборной России выступят все сильнейшие наши пятиборцы, в том числе те, кто в начале августа будет бороться за олимпийские медали на Играх в Токио: Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. В мужской команде вместе с Лифановым за медали будут бороться Максим Кузнецов, Илья Шугаров, Андрей Зуев, Иван Тарасов и Кирилл Беляков. В состав женской сборной России вместе с Баташовой и Губайдуллиной включены Аделина Ибатуллина, София Козлова, Анастасия Чистякова и Анна Буряк.

Россияне намерены бороться за медали

— Главная задача наших лидеров — это, конечно, успешное выступление на Олимпийских играх в Токио, — считает президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. — Учитывая это, мы предоставили им возможность выбирать, будут ли они выступать на чемпионате Европы, и если будут, то в каких именно видах программы. Поэтому Ульяна Баташова и Александр Лифанов стартуют только в эстафетах, которые пройдут в первые дни турнира. А вот Гульназ Губайдуллина посчитала для себя полезной проверить свои силы в личном первенстве, так сказать, провести разведку боем. Что касается остальных участников нашей сборной, то для них этот старт станет уже началом нового олимпийского цикла, который завершится в 2024 году в Париже.

— Кто составит конкуренцию россиянам на этом турнире?

— Борьба за медали ожидается нешуточная. Конечно, некоторые зарубежные спортсмены не смогли приехать к нам — кто-то из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а кто-то из-за особенностей своей подготовки к Олимпийским играм. Но многим олимпийцам этот старт как раз оказался очень нужен. Нельзя же два месяца только тренироваться!

В Нижний Новгород приедут, не побоюсь этого слова, легендарные литовские пятиборцы, олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте и чемпион мира Юстинас Киндерис, и множество других сильнейших спортсменов, таких как чемпионы мира и Европы венгры Тамара Алексеев и Бенце Деметер, белорусы Илья Полозков, Анастасия Прокопенко, Ольга Силкина, Ирина Просенцова, француз Кристофер Патте, украинка Ирина Хохлова, чех Ондрей Поливка, поляк Лукаш Гутковский, очень сильная сборная Италии. И я перечислил далеко не всех именитых мастеров, которые выступят на берегах Волги.

— Какие цели стоят перед российскими пятиборцами?

— Сборная России — одна из сильнейших команд мира. Из последних пяти Олимпиад наши мужчины выиграли четыре. Турнир проходит у нас в стране. Так какие же цели могут стоять перед нами? Конечно же, бороться за медали и завоевывать их.

— Что бы вы пожелали спортсменам и зрителям?

— Спортсменам — соревноваться честно, бороться до конца, продемонстрировать всю красоту современного пятиборья. А зрителям — насладиться выступлениями лучших рыцарей пяти качеств Старого Света.