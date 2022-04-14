В ФСПР отреагировали на завершение карьеры Лесуна и ситуацию с интервью британскому СМИ

Президент ФСПР Вячеслав Аминов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал завершение спортивной карьеры Александра Лесуна и ситуацию с интервью британскому СМИ.

«Пока не было общения с Лесуном. Ситуация постоянно меняется: сначала появилось интервью, а потом его опровержение. Нужно немного подождать, а потом говорить о сложившейся ситуации с холодной головой. Лесун завершает карьеру из-за личных моментов с федерацией? Я не знаю, что Александр имеет в виду, об этом нужно спросить у него. Федерация выполняла все обязательства перед спортсменом. Последний раз он показывал результаты в 2019 году, когда занял третье место на чемпионате мира в Будапеште в неолимпийской дисциплине эстафете. После этого Александр болел и был травмирован. Все это время федерация платила ему зарплату, ему были обеспечены условия восстановления, тренировочный процесс. Он пытался вернуться, но не получилось. Но это не наша вина. Повторюсь, федерация выполнила все обязательства перед спортсменом», — сказал Аминов «СЭ».

Напомним, что Александр Лесун взял золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.