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Аминов считает, что пятиборец Лесун фактически завершил карьеру в 2021 году

Виктория Кравченко
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Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов рассказал, что Александр Лесун фактически завершил карьеру, когда захотел войти в состав сборной России на июльский чемпионат Европы.

«Почти три года Саша Лесун не выступает за сборную России, он потерял место в рейтинге и еще в прошлом году фактически завершил карьеру. Он просил меня, чтобы его заявили в порядке исключения на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде, но я отказал ему, потому что это было бы нарушением спортивного принципа отбора в национальную команду», — цитирует Аминова ТАСС.

Последний раз Лесун выступал в составе сборной России на крупных международных стартах в сентябре 2019 года на чемпионате мира в Будапеште. Тогда он занял третье место в мужской эстафете вместе с Данилом Калимуллиным.

Источник: https://tass.ru/sport/14375799
Александр Лесун
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