Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

«Нам нужно доносить правду, быть активными. Я по себе видел, что в первые дни обострения ситуации на Украине многие люди не хотели слышать правду, но потом ситуация постепенно начала меняться. Сейчас уже некоторые люди поменяли свое отношение. Нужно не бояться и говорить правду, которая, безусловно, за нами. Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов. Если мы что-то запрещаем, мы лишаемся площадки. На заблокированных ресурсах остается мало россиян. Нужно понимать, что в таком случае нам тяжело отстаивать свою точку зрения. Я в целом за диалог. Правда все равно постепенно победит», — сказал Карякин «СЭ».

Ранее российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире. Сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.