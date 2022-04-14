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Карякин — о ситуации Лесуна с британскими СМИ: «Правда, безусловно, за нами! Нужно ее открыто донести»

Карякин отреагировал на ситуацию с Лесуном
Сергей Федоров
Корреспондент
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Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

«Нам нужно доносить правду, быть активными. Я по себе видел, что в первые дни обострения ситуации на Украине многие люди не хотели слышать правду, но потом ситуация постепенно начала меняться. Сейчас уже некоторые люди поменяли свое отношение. Нужно не бояться и говорить правду, которая, безусловно, за нами. Мне кажется, Александру сейчас надо открыто выступить на международную аудиторию. Ему стесняться нечего, он же никого не обманывал. Кризис доверия к иностранным журналистам есть, но я против больших запретов. Если мы что-то запрещаем, мы лишаемся площадки. На заблокированных ресурсах остается мало россиян. Нужно понимать, что в таком случае нам тяжело отстаивать свою точку зрения. Я в целом за диалог. Правда все равно постепенно победит», — сказал Карякин «СЭ».

Ранее российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире. Сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.

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