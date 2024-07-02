Тренер сборной считает, что у российского современного пятиборья очень хорошее будущее

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин оценил выступление команды на юниорском чемпионате мира в Египте.

«Все наши девочки до турнира в Египте уже имели опыт выступления на первенствах мира или Европы, чего нельзя сказать про большинство ребят. И мы изначально предполагали, что девочки обязательно будут бороться за награды первенства мира, а парням придется куда тяжелее. Так оно и получилось, но этот результат не говорит о том, что ребята у нас слабые, они обязательно подтянутся», — приводит слова Макушина ТАСС.

В женском личном турнире победу одержала Виктория Сазонова. На втором месте финишировала другая россиянка Елизавета Скуднякова. Яна Соловьева стала седьмой, Амина Тагирова — 35-й. В мужских соревнованиях лучшим из россиян стал Андрей Бобров — 11-е место.