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Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России

13:55
Вячеслав Аминов. Фото ФСПР.
Вячеслав Аминов. Фото ФСПР.
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23 ноября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России. На ближайшее четырехлетие президентом этой организации вновь избран Вячеслав Аминов, который занимает этот пост с 2009 года, сообщает сайт ФСПР.

Аминов являлся единственным кандидатом на пост президента Федерации современного пятиборья России, и был избран делегатами конференции единогласно.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, отчетно-выборная конференция впервые прошла в онлайн-формате.

Дополнительная информация:

https://pentathlon-russia.ru/news/3640.htm

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