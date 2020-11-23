Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России

23 ноября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России. На ближайшее четырехлетие президентом этой организации вновь избран Вячеслав Аминов, который занимает этот пост с 2009 года, сообщает сайт ФСПР.

Аминов являлся единственным кандидатом на пост президента Федерации современного пятиборья России, и был избран делегатами конференции единогласно.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, отчетно-выборная конференция впервые прошла в онлайн-формате.