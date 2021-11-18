Притворялись умственно отсталыми, чтобы стать чемпионами. Самый громкий скандал в истории Паралимпиады

Как из-за действий жуликов целый вид спорта был исключен из паралимпийской программы.

Мошенничество — не редкость в спорте. «СЭ» рассказывает об уникальном случае спортивного жульничества, который оказался раскрыт и завершился грандиозным скандалом.

Как все начиналось

В 2000 году в Сиднее после завершения Олимпиады состоялись летние Паралимпийские игры. Соревнования прошли с 18 по 29 октября. Среди представленных видов был мужской баскетбол ID — соревнования спортсменов с расстройствами интеллекта. Но, как оказалось впоследствии, этими расстройствами страдали далеко не все участники соревнований. Раскрыл обман испанский журналист Карлос Рибагорда, который стал не только разоблачителем схемы, но и ее непосредственным участником.

По регламенту спортсмены должны были иметь IQ не выше 75. Но Рибагорда узнал, что на соревнованиях по ID-баскетболу в Испании этот показатель никто не проверяет, а попасть в национальную команду может абсолютно здоровый спортсмен. Журналист убедился в этом сам. Обладая определенной спортивной подготовкой, он вошел в состав паралимпийской баскетбольной команды. При этом его никто так и не протестировал. Остальные члены команды потом признавались, что они умышленно проваливали тесты, чтобы притвориться умственно отсталыми. Некоторые просто получили нужные справки от федерации.

Афера

Карлос, который на тот момент был редактором испанского издания Capital, прибыв в Сидней, увидел, что на Играх в составе сборной Испании хватало жуликов. Причем они даже не особо скрывались, не веря, что их кто-то может разоблачить, хотя их и просили «притворяться глупыми», как рассказывал журналист. Так же поступали и его партнеры по сборной, веря в свою безнаказанность. На самом турнире они сначала пытались играть в конспирацию и немного поддаваться соперникам. Но потом увидели, что никто не обращает на них внимания, и начали резвиться. В первом матче с португальцами, когда даже тренер попросил их немного сбавить обороты, испанцы победили со счетом 73:58. По остальным соперникам по группе они буквально прошлись катком — 94:48 с Бразилией и 87:20 с Японией.

В полуфинале они уверенно победили Польшу (97:67), а в финале — Россию (87:63). Относительно скромный счет финала Рибагорда объясняет тем, что и в составе россиян якобы были три читера или, по крайней мере, очень подозрительных игрока. Но даже если это так, то у испанцев было явное преимущество — у них из 12 игроков подставными являлись 10.

Сборная Испании. Фото ААР

Баскетболисты, у которых действительно были расстройства интеллекта, — Хуан Пареха и Рамон Торрес — позднее признавались, что их партнеры особо не общались с ними и держались отдельно. Контакта между настоящими паралимпийцами и жуликами не было.

После завершения Игр испанские спортсмены не стремились к публичности. Напротив, они пытались скрываться от журналистов, отращивали бороды, носили черные очки. Но это им не помогло. Обман оказался раскрыт. Обо всем рассказал Рибагорда в статье в своем издании. По его утверждению, на Игры он отправился с единственной целью — рассказать об афере и показать масштабы жульничества на Паралимпиаде. Кроме того, он заявил, что фейковые паралимпийцы выступали за Испанию также в настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. По его данным, пять медалей на этих Играх Испания заработала нечестным путем.

Карлос Рибагорда.

В искренность журналиста верили не все. Его коллеги задавались вопросом, почему же он не заявил обо всем сразу по возвращении домой, а лишь в декабре. Кроме того, журнал Gigantes del Basket еще в ноябре обратил внимание, что в сборной были игроки, выступающие в Испании на региональном уровне, но не в первенстве для спортсменов с проблемами и интеллектом. В материале издания ставилась под сомнение честность той победы. Один из баскетболистов той сборной также потом признался, что не верит Рибагорде. Некоторые ставили ему в вину то, что он сначала получил премию за золотую медаль (а за нее полагалось 150 тысяч евро) и лишь потом разоткровенничался. Как бы то ни было, без него афера осталась бы нераскрытой, а подозрения остались бы только подозрениями.

Итог

Сборную Испании, естественно, дисквалифицировали. Ее победа признана недействительной, а золотые медали пришлось вернуть. В некоторых источниках есть упоминание о том, что России присудили золото. Это не так, в чем можно убедиться на официальной странице Паралимпиады. Золотые медали вместо испанцев не получил никто. Россия осталась серебряным призером, а Польша — бронзовым. Российскую баскетбольную команду на тех Играх представляли Олег Чубасов, Марат Умаров, Нариман Садеков, Шамиль Кодралеев, Сергей Рогов, Владимир Федотов, Игорь Гусев, Вячеслав Косоухов, Артур Мелконян, Михаил Киселев, Вячеслав Чернобров и Андрей Захаров. Испанский журналист не уточнил, кого из них он посчитал «подозрительными». Как рассказал позднее Томас Райнеке, который тогда был операционным директором Международного паралимпийского комитета, Россия не получила золото, так как не смогла подтвердить соответствие своих игроков регламенту. Видимо, подозрения Рибагорды сыграли свою роль.

Вице-президент Международного паралимпийского комитета Фернандо Мартин Висенте подал в отставку. СМИ называли его ответственным за аферу, но он все отрицал. Игроки той сборной Испании по понятным причинам в основном отказываются от общения со СМИ. Два честных паралимпийца рассказывали, что им очень тяжело вспоминать об этом. Оба впоследствии боролись с психологическими проблемами, а их карьера в спорте, по сути, была закончена. Лишь в 2013 году состоялся суд по этому делу. Виновным был признан только Висенте, но его лишь оштрафовали за мошенничество, а также обязали вернуть 142 тысячи евро, которые были выделены государством на подготовку команды.

Фернандо Мартин Висенте (слева), глава МОК Хуан Антонио Самаранч (в центре) и глава Паралимпийского комитета Испании Мигель Сагарра. Фото EFE

Остальные 18 подсудимых — баскетболисты, тренеры и персонал — были признаны невиновными. Испанские СМИ подозревали, что Висенте серьезно обогатился на своей незаконной деятельности, но никакого наказания он больше не понес. Несмотря на скандал, Испания в целом успешно выступила на той Паралимпиаде, завоевав 106 медалей (38 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых). Как мы помним, Рибагорда говорил о жуликах и в других видах спорта, но медалей больше никого не лишили.

Скандал имел огромное значение для самого паралимпийского движения. После него из программы Паралимпийских игр были исключены все виды с участием спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Таким образом, из-за фейковой победы испанцев пострадали честные спортсмены, которые были лишены возможности проявить себя на Играх. Бан был снят только в 2012 году на Паралимпиаде в Лондоне — в МПК решили, что более современные методы тестирования могут предотвратить повторение такой ситуации. Но даже после этого ID-баскетбол в программу не вернули. Похоже, что испанцы «похоронили» этот вид программы для Игр. И золото в нем больше не получит никто.