Спортсмены Паралимпийского комитета России стали одними из героев проекта «Спорт — норма жизни» во время Восточного экономического форума

В сентябре во Владивостоке состоялся VI Восточный экономический форум. Крупнейшее общественное событие не только для Дальневосточного региона, но и всей России, впервые прошло при участии Министерства спорта России. Площадка площадью 800 квадратных метров стала местом притяжения для всех, кто интересуется физической культурой и спортом. За время форума павильон «Спорт — норма жизни» посетили тысячи человек. Большое внимание во время работы павильона было уделено паралимпийской сборной России, которая в это же время ковала спортивную славу нашей страны на Паралимпиаде в Токио. В столицу Японии летели слова поддержки параатлетам, которые демонстрировали свои лучшие качества и добивались громких успехов.

Один за всех и все за одного

В павильоне «Спорт — норма жизни» был настроен телемост Владивосток — Токио. Министр спорта России Олег Матыцин по прямой видеосвязи пообщался с чемпионами Паралимпийских игр и шефом миссии Павлом Рожковым. «Поздравляем с победами! В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио. Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм в спорте и жизни», — отметил Олег Матыцин.

В работе Дома спорта приняли участие паралимпийские чемпионы по фехтованию Александр Кузюков и Максим Шабуров. Триумфаторы Токио прилетели во Владивосток сразу после великолепного завершения своих программ. Так, Александр и Максим в составе команды завоевали золото командного турнира по фехтованию на колясках — в решающем бою россияне (в команде с Кузюковым и Шабуровым выступал также Артур Юсупов) одержали верх над сборной Китая со счетом 45:39. «Больше всего люблю командные состязания. Это мушкетерская история, когда один за всех и все за одного!» — прокомментировал ту победу Александр Кузюков.

Помимо командного золота Александр Кузюков и Максим Шабуров снискали в Токио славу и в индивидуальных турнирах. Так, Кузюков в финале шпажистов категории «В» выиграл главные медали Паралимпиады, а Максим Шабуров пополнил свою коллекцию наград серебром в фехтовании на колясках в категории «А».

Максиму Шабурову всего 25 лет, он один из самых молодых членов команды, относящийся ко всему с юмором. Кажется, многим запомнилось не только его яркое выступление на Паралимпиаде, но и очаровательные интервью, в которых Максим рассказывал журналистам о том, как в детстве бился на палках, а в садике играл роль Кота в сапогах — и вот поэтому спортсмен и полюбил фехтование. И так и должно быть, ведь спорт — это радость и приятные эмоции. Александр Кузюков с этим тоже согласен.

«Паралимпийский спорт для того и нужен, чтобы любой парень или девушка увидели, что вот эти ребята без ног, без рук, на колясках могут заниматься спортом, и поняли, что им вообще ничего не страшно и можно всего добиться», — сказал Александр Кузюков на торжественной церемонии открытия павильона «Спорт — норма жизни».

Победы паралимпийцев помогают всем людям с ограниченными возможностями здоровья в России поверить в себя и найти в жизни свой путь.

Спортивный резерв нашей страны

В нашей стране уже третий год реализуется всероссийский проект «Спорт — норма жизни». Основная задача у проекта амбициозная — привлечение в ряды поклонников спорта и регулярной физической активности 70 процентов жителей России к 2030 году, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

Благодаря проекту уже появились сотни спортивных объектов, в том числе подходящих и для адаптивных видов спорта. Среди них — множество физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов, площадок для индивидуальных и коллективных тренировок и сдачи нормативов ГТО.

Программа повышения квалификации тренеров и спортивных инструкторов заполняет эти спортивные объекты специалистами, а адресная финансовая помощь спортивным школам позволяет формировать в том числе и олимпийский резерв нашей страны. Такая система начала работать в начале 2019 года и уже дает ощутимый результат в виде повышения общего интереса людей к физической культуре.