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Самая крутая лав-стори Паралимпиады в Токио. Он — бегун на протезах, она — элитная прыгунья в длину

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 13:30
Тара Дэвис и Хантер Вудхолл. Фото Getty Images
Тара Дэвис и Хантер Вудхолл. Фото Getty Images
Тара Дэвис заняла шестое место на Олимпийских играх в прыжках в длину, ее бойфренд обещал привезти из столицы Японии паралимпийское золото.

Американцы Тара Дэвис и Хантер Вудхолл пишут историю. Они — единственная пара паралимпийца и олимпийца, которые будут выступать на одних Играх. Дэвис и Вудхолл вместе уже четыре года, ведут крутой Instagram, а их канал на YouTube имеет более 300 тысяч подписчиков. Их история — готовый сюжет для романтического фильма. Романтических историй между спортсменами великое множество, но Тара и Хантер — все-таки уникальный случай.

Публикация от Hunter Woodhall (@hunterwoodhall)

Стеснялся пригласить ее на свидание

Хантеру всего 20, а событий в жизни хватит лет на 90. Он родился с врожденным заболеванием костей голени, из-за которого в возрасте 11 месяцев перенес ампутацию обеих ног. Это очень похоже на историю южноафриканца Оскара Писториуса. Правда, у того финал пока получается совсем грустным — Оскар продолжает отбывать тюремный срок после убийства своей подруги.

Вудхолл смеется, что с детства решил: раз не получается ходить, я буду бегать! Он перепробовал множество видов спорта, каждый раз сталкиваясь с буллингом и неверием тренеров. Но в итоге остановился на легкоатлетическом спринте на 100 и 200 метров. Хантер стал первым в истории США, кто сумел после двойной ампутации заработать полную университетскую стипендию как перспективный спортсмен! Сейчас он учится в Университете Арканзаса маркетингу и коммуникациям и параллельно выступает на соревнованиях NCAA.

В 2016-м Хантер уже выиграл две награды на Паралимпиаде в Рио. «Тогда мне было гораздо сложнее, потому что мы еще не были знакомы с Тарой», — признавался он. Их первая встреча случилась на студенческих соревнованиях пару лет спустя. Вудхолл там выиграл забег на 400 метров, а Дэвис была так впечатлена, что подбежала и обняла его.

— Я жутко стеснялся и не понимал, как мне дальше быть, — вспоминает Хантер. — Мне безумно понравилась Тара, я знал, что хочу с ней встречаться. Но сразу после забега на 400 метров вы, мягко говоря, не в том состоянии, чтобы думать о девушках. Спасибо соцсетям, что мы не потеряли друг друга! Какое-то время мы переписывались, а потом она приехала в мой город, и я позвал ее на первое свидание.

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Любовь на расстоянии и борьба с депрессией

У Дэвис тоже непростая личная история. В прошлом году она страдала от депрессии и открыто рассказывала о своих ментальных проблемах. Ее родители развелись, учеба в университете не оправдывала ожиданий, а в спорте навалились травмы — перелом ребра и проблемы с ногой. Поддерживали Тару только отношения с Хантером, и то на расстоянии.

Самой большой мечтой для пары было вдвоем отобраться в Токио. У Вудхолла с этим проблем не было — он один из лидеров в мире в своем классе. А вот для 22-летней Тары попасть в американскую сборную — большое достижение. В марте она установила шикарный личный рекорд — 7,14, его бы хватило для победы на Олимпиаде. На национальном отборе Дэвис прыгнула чуть скромнее — 7,04, но все равно вошла в команду под вторым номером. Сразу после соревнований ее поздравлял Хантер, а сама Тара на радостях примерила ковбойскую шляпу — не зря же она родом из Техаса.

В Токио Дэвис квалифицировалась в финал и заняла шестое место — в принципе, вполне достойный результат для дебютантки. После соревнований она подписала свой первый крупный спонсорский контракт, причем вместе с Вудхоллом. Пара купила новый дом и после Игр собирается, наконец, жить вместе. Ведь до сих пор из-за учебы они вынуждены были находиться в тысячах километров друг от друга. Впервые побыть вдвоем длительное время они смогли только в прошлом году, на фоне пандемии.

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— Поначалу мы бесконечно ругались, так как не привыкли к быту, — рассказывал Хантер. — Будет честно, если я скажу, что в какие-то моменты каждый из нас вел себя плохо. Но в итоге очень быстро все наладилось. Это были лучшие полгода в моей жизни.

Сейчас эта пара настолько популярна, что, в принципе, могла бы вообще не выступать. О них пишут глянцевые журналы и мечтают видеть у себя любые ток-шоу. Но Хантер обещал, что не вернется из Токио с пустыми руками. На старт своей первой дистанции он выйдет уже в воскресенье.

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