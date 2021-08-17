Афганистан пропустит Паралимпиаду из-за падения правительства. Спортсмены в смертельной опасности
Ситуация вокруг гражданской войны в Афганистане развивается так стремительно, что она не могла не повлиять на спорт в этой стране. Исламистское движение Талибан (запрещено на территории РФ) накануне взяло под контроль практически всю столицу, что привело к закрытию гражданского авиасообщения. Афганская паралимпийская делегация не успела вылететь в Токио, а значит уже точно пропустит Игры в Японии. Но важнее всего сейчас судьба паралимпийской атлетки Закии Худадади и других девушек в спорте, которым грозит реальная опасность в связи с приходом к власти исламистов.
I am very honoured and privileged to have been asked to take the role of the Chef de Mission for Tokyo 2020 Paralympic Games. Insha Allah, I will give everything I can to this vital role...Insha Allah #olympic #olympicgames #paralympics #sports #Afghanistan #NPCafghanistan pic.twitter.com/0g1MweqtSK— Arian Sadiqi (@ArianSadiqi) August 12, 2021
Спортсмены не успели вылететь в Японию до захвата аэропорта
Афганистан в этом году впервые мог быть представлен на Паралимпиаде девушкой, но из-за активности талибов этого не случится. 23-летняя Закия Худадади не сможет поехать в Токио, хотя она получила wildcard в пара-тхэквондо, который дебютирует на Играх. Выступает спортсменка в категории К44 — здесь представлены атлеты с односторонней ампутацией кисти или стопы, дисмелией, нарушением работы мышц, строения кости или параличом. Всего от центральноазиатского государства на Паралимпиаду-2020 квалифицировались два спортсмена. Помимо Худади, это ее соотечественник Хоссейн Расули. Афганистан не пропускает главные соревнования для паралимпийцев с 2008 года. Кстати, в Сиднее и в Афинах Афганистан не выступал также по причине действий боевиков. Олимпийский и паралимпийский комитеты тогда наложили на страну санкции за нарушение прав женщин.
В этот раз мировое сообщество, наоборот, сожалеет, что афганские параатлеты не выступят в Токио. «Увы, Национальный Паралимпийский комитет Афганистана уведомил нас, что снимает свою заявку с Паралимпийских Игр Токио-2020», — заявил Международный паралимпийский комитет. В МПК подтверждают, что причина отказа — физическая невозможность прилететь в Японию. Представители НПК Афганистана не могли себе представить, что силы талибов так быстро возьмут под контроль всю страну и заблокируют аэропорты. Сейчас же главное, чтобы Худадади и другие спортсмены, а также представители команды оставались в безопасности, насколько это возможно в текущих реалиях. Чиновники международного паралимпийского комитета обещали оказать поддержку афганцам, но наверняка единственное, о чем сейчас мечтают многие граждане этой страны — срочная эвакуация. Но в этом вопросе МПК им помочь не может.
«This is the first time that a female athlete will be representing Afghanistan at the Games and I'm so happy.»— Paralympic Games (@Paralympics) August 10, 2021
— Zakia Khudadadi ??.#Afghanistan | #Paralympics | #Tokyo2020 | @NpcAfghanistan
Футбольных чиновников преследуют за поддержку женского спорта
Расули, как и Худадади, пришлось попрощаться из-за войны со своей мечтой, но Закия, не успев покинуть страну, теперь в смертельной опасности. Талибан требует от всех исполнять законы шариата — мусульманского свода правил из Корана. Священное писание можно толковать по-разному, и радикальные группировки видят в шариате возможность полного контроля над женщиной. В захваченных регионах женщинам предписывают отказываться от работы и не покидать дома без сопровождения мужчины и без полностью закрытой одежды (паранджи). За нарушение новых правил несколько девушек, по сообщениям различных СМИ, уже расстреляли — наказание радикалы осуществляют на месте без суда и следствия. Женский спорт радикальным исламом также порицается, поэтому мировое сообщество не без оснований опасается за судьбу Худадади.
Представители афганской футбольной федерации уже столкнулись с проблемами из-за их программы развития женского футбола. Игроки в командах были в специальной мусульманской форме, но для новой власти это не оправдание. Закия еще в большей опасности, поскольку вела активную жизнь в соцсетях и говорила о развитии женских гражданских инициатив в Афганистане. «Я была очень взволнована после того, как узнала, что у меня теперь есть паралимпийская квота, — сказала Худадади в интервью пресс-службе МПК. — Я буду первым паралимпийским спортсменом-девушкой от Афганистана на Играх и это важный шаг для развития всего женского спорта в стране. Я счастлива, и на мне огромная ответственность».
Закия впервые заявила о себе на весь мир, когда приехала на чемпионат мира по пара-тхэквондо в Египет в 2016, и смогла занять там призовое место. Она родилась при прежнем режиме талибов и всю свою жизнь старалась разрушить стереотипы о женщинах-инвалидах в исламской стране. О порядках Талибана она знает по рассказам родителей, которые застали прошлый период их правления с 1996 по 2001 год.
Been thinking of this photo of the Afghanistan women cricketers from last year.— Annesha Ghosh (@ghosh_annesha) August 16, 2021
In November the Afghanistan Cricket Board pledged to award central contracts to 25 female cricketers. A skills-and-fitness camp was organised in Kabul; a women's national team was to be formed. pic.twitter.com/gyKPFYjZR8
Талибан помог развитию крикета, но не ожидал появления женской сборной
Представители движения Талибан (запрещено в России) говорят о желании наладить контакты с международным сообществом и своей поддержке физической культуры и спорта. Но речи о занятиях для девушек не идет. Хотя в мирное время женщины в стране даже активнее записывались в различные секции, чем мужчины. Самый яркий пример — крикет. Его сделали популярным в Афганистане сами талибы. Многие из них в прошлом жили на территории соседнего Пакистана, где крикет — национальный вид спорта. Исламисты также увлеклись игрой и после захвата власти в конце 1990-х распространили крикет уже на своей родине. «Талибан любит крикет. Они поддерживали нас с самого начала и не вмешивались в наши дела», — рассказывает исполнительный директор местной федерации крикета Хамид Шинвари.
Возможно, исламисты и рады развитию мужского крикета, только вот вряд ли они рассчитывали, что после их ухода в стране стали появляться женские секции. Сегодня женская сборная Афганистана — одна из сильнейших в мире, но сейчас девушки из команды не разделяют оптимизма директора Шинвари. Они в панике пытаются обратить на себя внимание людей по всему миру. Журналистка ESPN Аннеша Гош пишет, что к 25 игрокам уже поступали угрозы, и они беспокоятся за свою жизнь. Хотя еще в ноябре правительство увеличило им стипендию, организовало зарубежные сборы, а экс-президент Ашраф Гани Ахмадзай встречался со спортсменками лично. В новых реалиях стране, а тем более женской ее половине, явно будет не до спорта. Ключевым вопросом становится выживание.
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