Афганистан пропустит Паралимпиаду из-за падения правительства. Спортсмены в смертельной опасности

Паралимпийцы из Афганистана не успели вылететь в Токио, и теперь опасаются расправы со стороны новой власти.

Ситуация вокруг гражданской войны в Афганистане развивается так стремительно, что она не могла не повлиять на спорт в этой стране. Исламистское движение Талибан (запрещено на территории РФ) накануне взяло под контроль практически всю столицу, что привело к закрытию гражданского авиасообщения. Афганская паралимпийская делегация не успела вылететь в Токио, а значит уже точно пропустит Игры в Японии. Но важнее всего сейчас судьба паралимпийской атлетки Закии Худадади и других девушек в спорте, которым грозит реальная опасность в связи с приходом к власти исламистов.

I am very honoured and privileged to have been asked to take the role of the Chef de Mission for Tokyo 2020 Paralympic Games. Insha Allah, I will give everything I can to this vital role...Insha Allah #olympic #olympicgames #paralympics #sports #Afghanistan #NPCafghanistan pic.twitter.com/0g1MweqtSK — Arian Sadiqi (@ArianSadiqi) August 12, 2021

Спортсмены не успели вылететь в Японию до захвата аэропорта

Афганистан в этом году впервые мог быть представлен на Паралимпиаде девушкой, но из-за активности талибов этого не случится. 23-летняя Закия Худадади не сможет поехать в Токио, хотя она получила wildcard в пара-тхэквондо, который дебютирует на Играх. Выступает спортсменка в категории К44 — здесь представлены атлеты с односторонней ампутацией кисти или стопы, дисмелией, нарушением работы мышц, строения кости или параличом. Всего от центральноазиатского государства на Паралимпиаду-2020 квалифицировались два спортсмена. Помимо Худади, это ее соотечественник Хоссейн Расули. Афганистан не пропускает главные соревнования для паралимпийцев с 2008 года. Кстати, в Сиднее и в Афинах Афганистан не выступал также по причине действий боевиков. Олимпийский и паралимпийский комитеты тогда наложили на страну санкции за нарушение прав женщин.

В этот раз мировое сообщество, наоборот, сожалеет, что афганские параатлеты не выступят в Токио. «Увы, Национальный Паралимпийский комитет Афганистана уведомил нас, что снимает свою заявку с Паралимпийских Игр Токио-2020», — заявил Международный паралимпийский комитет. В МПК подтверждают, что причина отказа — физическая невозможность прилететь в Японию. Представители НПК Афганистана не могли себе представить, что силы талибов так быстро возьмут под контроль всю страну и заблокируют аэропорты. Сейчас же главное, чтобы Худадади и другие спортсмены, а также представители команды оставались в безопасности, насколько это возможно в текущих реалиях. Чиновники международного паралимпийского комитета обещали оказать поддержку афганцам, но наверняка единственное, о чем сейчас мечтают многие граждане этой страны — срочная эвакуация. Но в этом вопросе МПК им помочь не может.

«This is the first time that a female athlete will be representing Afghanistan at the Games and I'm so happy.»

— Zakia Khudadadi ??.#Afghanistan | #Paralympics | #Tokyo2020 | @NpcAfghanistan — Paralympic Games (@Paralympics) August 10, 2021

Футбольных чиновников преследуют за поддержку женского спорта

Расули, как и Худадади, пришлось попрощаться из-за войны со своей мечтой, но Закия, не успев покинуть страну, теперь в смертельной опасности. Талибан требует от всех исполнять законы шариата — мусульманского свода правил из Корана. Священное писание можно толковать по-разному, и радикальные группировки видят в шариате возможность полного контроля над женщиной. В захваченных регионах женщинам предписывают отказываться от работы и не покидать дома без сопровождения мужчины и без полностью закрытой одежды (паранджи). За нарушение новых правил несколько девушек, по сообщениям различных СМИ, уже расстреляли — наказание радикалы осуществляют на месте без суда и следствия. Женский спорт радикальным исламом также порицается, поэтому мировое сообщество не без оснований опасается за судьбу Худадади.

Представители афганской футбольной федерации уже столкнулись с проблемами из-за их программы развития женского футбола. Игроки в командах были в специальной мусульманской форме, но для новой власти это не оправдание. Закия еще в большей опасности, поскольку вела активную жизнь в соцсетях и говорила о развитии женских гражданских инициатив в Афганистане. «Я была очень взволнована после того, как узнала, что у меня теперь есть паралимпийская квота, — сказала Худадади в интервью пресс-службе МПК. — Я буду первым паралимпийским спортсменом-девушкой от Афганистана на Играх и это важный шаг для развития всего женского спорта в стране. Я счастлива, и на мне огромная ответственность».

Закия впервые заявила о себе на весь мир, когда приехала на чемпионат мира по пара-тхэквондо в Египет в 2016, и смогла занять там призовое место. Она родилась при прежнем режиме талибов и всю свою жизнь старалась разрушить стереотипы о женщинах-инвалидах в исламской стране. О порядках Талибана она знает по рассказам родителей, которые застали прошлый период их правления с 1996 по 2001 год.

Been thinking of this photo of the Afghanistan women cricketers from last year.



In November the Afghanistan Cricket Board pledged to award central contracts to 25 female cricketers. A skills-and-fitness camp was organised in Kabul; a women's national team was to be formed. pic.twitter.com/gyKPFYjZR8 — Annesha Ghosh (@ghosh_annesha) August 16, 2021

Талибан помог развитию крикета, но не ожидал появления женской сборной

Представители движения Талибан (запрещено в России) говорят о желании наладить контакты с международным сообществом и своей поддержке физической культуры и спорта. Но речи о занятиях для девушек не идет. Хотя в мирное время женщины в стране даже активнее записывались в различные секции, чем мужчины. Самый яркий пример — крикет. Его сделали популярным в Афганистане сами талибы. Многие из них в прошлом жили на территории соседнего Пакистана, где крикет — национальный вид спорта. Исламисты также увлеклись игрой и после захвата власти в конце 1990-х распространили крикет уже на своей родине. «Талибан любит крикет. Они поддерживали нас с самого начала и не вмешивались в наши дела», — рассказывает исполнительный директор местной федерации крикета Хамид Шинвари.

Возможно, исламисты и рады развитию мужского крикета, только вот вряд ли они рассчитывали, что после их ухода в стране стали появляться женские секции. Сегодня женская сборная Афганистана — одна из сильнейших в мире, но сейчас девушки из команды не разделяют оптимизма директора Шинвари. Они в панике пытаются обратить на себя внимание людей по всему миру. Журналистка ESPN Аннеша Гош пишет, что к 25 игрокам уже поступали угрозы, и они беспокоятся за свою жизнь. Хотя еще в ноябре правительство увеличило им стипендию, организовало зарубежные сборы, а экс-президент Ашраф Гани Ахмадзай встречался со спортсменками лично. В новых реалиях стране, а тем более женской ее половине, явно будет не до спорта. Ключевым вопросом становится выживание.