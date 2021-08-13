Паралимпийская сборная России. В каких дисциплинах участвует наша команда

24 августа в Токио стартует летняя Паралимпиада.

Сборная Советского Союза впервые выступила на этих соревнованиях в 1988 году и собрала 56 медалей. Сборная России участвует в Паралимпийских играх с 1994 года, а на Играх 2012 года собрала рекордные 102 медали и заняла второе место в общем зачете. На следующей Паралимпиаде в Рио наша сборная была отстранена от участия по решению Международного паралимпийского комитета. Но в 2021 году в Токио команда возвращается на состязания под эгидой Паралимпийского комитета России.

Сборная паралимпийцев в Лондоне. Фото Getty Images

Состав сборной

В этом году на Паралимпиаде будут представлены 22 вида спорта и разыграны 539 медалей. Российская сборная выступает в 19 дисциплинах. Нашу команду представляет 241 спортсмен из 50 регионов России. Как заявил президент паралимпийского комитета Павел Рожков, заключительные этапы подготовки спортсменов проходили на спортивных базах министерства спорта, которые расположены в Москве, Московской и Сахалинской областях, а также в Приморском крае.

Академическая гребля

В соревнованиях по академической гребле участвуют 6 российских спортсменов. В том числе бронзовый призер Игр в Лондоне Алексей Чувашов. К участию в гонках разрешено ограниченное количество экипажей, поэтому Международная федерация гребли проводит квалификационные соревнования для определения участников Паралимпийских игр. На них каждый национальный паралимпийский комитет может иметь только одну лодку на дисциплину.

Сами соревнования проходят в четырех дисциплинах:

— мужчины, одиночная (1000 метров);

— женщины, одиночная (1000 метров);

— смешанная пара;

— смешанная четверка.

Бочче

Бочче в Паралимпиаде с 1984 года. Это спортивная игра на точность с мячом, близкая к боулингу. В российской сборной по этому спорту 8 спортсменов и 5 сопровождающих спортсменов членов группы. Соревнования проводятся в индивидуальном, парном и командном зачетах.

Бочче как вид спорта для участников с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника достаточно быстро развивается. В России бочче активно занимаются с 2009 года. Тренировки спортсменов проходят в том числе на Республиканской учебно-тренировочной базе министерства спорта «Ока» в городе Алексине Тульской области.

Игра в бочче. Фото Getty Images

Сборная по велоспорту

Российскую сборную будут представлять 8 спортсменов, в том числе призер Игр 2012 года Светлана Мошкович. В этой дисциплине паралимпийцы соревнуются на велосипедах, хендбайках (велосипедах с ручным управлением) и трициклах (велосипедах с тремя колесами для спортсменов с заболеванием церебральным параличом).

По итогам чемпионата мира на шоссе, который проходил в Португалии в июне, наши спортсмены завоевали 6 бронзовых и 4 серебряные награды.

Волейбол сидя

Эта дисциплина была представлена в Амстердаме в 1956 году. В игре сочетаются правила волейбола и распространенных в некоторые европейских странах ситбола и фистбола. На Паралимпиаде в Канаде в 1976 году волейбол сидя был включен в программу соревнований.

Россию будет представлять 24 спортсмена: мужская и женская сборные. На недавнем международном турнире в Нидерландах обе наши команды завоевали серебряные награды.

Голбол

В голболе команде из трех человек необходимо забить мяч с колокольчиком внутри в ворота соперника. Эту спортивную игру придумали для реабилитации слепых ветеранов, прошедших Вторую мировую войну. На IV Паралимпийских играх в Хайдельберге игра впервые была продемонстрирована широкой публике, а с 1980 года на Паралимпийских играх в Нидерландах голбол включили в программу состязаний.

Россию в Токио впервые будет представлять женская сборная из 6 человек.

Гребля на байдарках и каноэ

Этот вид спорта дебютировал на летних Паралимпийских играх в Рио в 2016 году. Соревнования проводятся на дистанции 200 метров в индивидуальных зачетах, где будет разыграно 9 медалей. Паралимпийцы выступают в трех классах:

— L1: у спортсмена работают только плечи и руки;

— L2: у спортсмена работают только спина, плечи и руки;

— L3: у спортсмена работают ноги, спина, плечи и руки.

Россию представят 7 спортсменов. Паралимпийцы проходят подготовку в Краснодаре и Москве. На недавнем чемпионате Европы по параканоэ и каноэ-спринту в Польше сборная России выиграла общекомандный зачёт.

Виктория Потапова (справа). Фото Getty Images

Дзюдо

На Паралимпиаде в Токио будет 9 российских дзюдоистов, в том числе бронзовые призеры Игр 2012 года Виктория Потапова и Владимир Федин. Паралимпийское дзюдо — адаптация классического японского боевого искусства для слепых и слабовидящих спортсменов. Основное отличие — дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за кимоно, и если контакт спортсменов нарушен, то судья прекращает борьбу, и спортсмены возвращаются в исходное положение.

Стрельба из лука

Паралимпийская команда России по стрельбе из лука проводила тренировочные сборы для токийских Игр в Нальчике. В состав сборной вошли 11 спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). На заключительном квалификационном турнире в Чехии команда российских спортсменов завоевала 11 медалей и получила две квоты на участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

Конный спорт

Россию представят 4 спортсмена. Этот вид соревнований доступен людям с широким спектром поражений. Конный спорт на Паралимпиаде состоит из двух соревновательных мероприятий:

— паралимпийский конный спорт — выездка. Его проводят по основным правилам, что и традиционная выездка, но с всадниками, разделенными на разные уровни состязаний в зависимости от их функциональных способностей;

— параконное вождение. Тут также действуют основные правила, что и в комбинированном вождении, а участники распределяются по разным уровням в зависимости от их функциональных способностей.

Легкая атлетика

В Токио будет разыграно 168 наград в этом виде спорта. Россию будут представлять более 70 спортсменов. Также будут участвовать российские золотые призеры Паралимпиады в Лондоне. На тех Играх наша команда завоевала 13 наград высшей пробы.

В состязаниях по легкой атлетике принимают участие спортсмены с ПОДА, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Паралимпийцы в соответствии с их функциональной классификацией соревнуются в:

— беге на короткие и средние дистанции;

— метании диска, копья и булавы;

— толкании ядра;

— прыжках в высоту, длину и тройном прыжке.

Российские спортсмены на Паралимпиаде 2012 года. Фото Getty Images

Спортсмены с проблемами зрения участвуют в беговых соревнованиях с помощью зрячего гида, к которому они могут быть прикреплены ремнем или другим устройством. Звукоизлучающие устройства или зрячий человек используются для обозначения или указания целей в соревнованиях по метанию или прыжкам.

Плавание

Россию представят более 50 спортсменов. Правила для этого вида спорта адаптированы из правил, установленных Международной федерацией плавания (FINA). Пловцы соревнуются индивидуально в плавании брассом, на спине, баттерфляем, вольным стилем и в составе команд в эстафетах.

Участники могут стартовать стоя, сидя или даже прямо в воде. Для участников с проблемами зрения есть специальные люди, которые стоят в конце бассейна и используют шест, чтобы пловец, коснувшись его, смог повернуть обратно или финишировать. Все спортсмены в этих соревнованиях обязаны носить защитные затемненные очки, чтобы слабовидящие пловцы были на одном уровне с теми, кто полностью слеп.

На лондонской Паралимпиаде в плавании наши спортсмены завоевали больше всего наград: 42 медали.

Настольный теннис и теннис на колясках

Россию представят 13 спортсменов, в том числе один сопровождающий. Соревнования в настольном первенстве представляют собой мужские и женские командные соревнования и индивидуальные состязания по различным классам. В самом первенстве 4 дисциплины:

— мужские одиночные игры;

— мужские командные игры;

— женские одиночные игры;

— женские командные игры.

Теннис на колясках — это адаптированный классический теннис для игры спортсменов с ограниченными возможностями. Игроки используют классическую площадку и оборудование. Однако паралимпийцам разрешено двигаться по корту при помощи колясок, а удар по мячу можно наносить и после второго отскока мяча о поверхность (а не как в классическом теннисе, где отбить мяч нужно после первого отскока).

Соревнования по теннису. Фото Getty Images

Пулевая стрельба

Россию представят 6 спортсменов. На недавнем чемпионате мира в Перу наша сборная взяла восемь наград.

Формат соревнований очень похож на формат соревнований по олимпийской спортивной стрельбе — нужно произвести серию выстрелов внутри центрального кольца мишени. Мишень состоит из 10 концентрических колец с оценкой от 1 до 10.

Соревнования по стрельбе разделены на две дисциплины: из винтовки и пистолета, и проходят на трех дистанциях: 10, 25 и 50 метров.

Триатлон

Паратриатлеты соревнуются на дистанциях:

— плавание, 750 метров;

— велосипед, 20 километров (велосипед с ручным приводом, тандем или трехколесный велосипед);

— бег, 5 километров (гонки на колясках).

Россию в этой дисциплине представляют три спортсмена. До 22 августа они тренируются на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Участники разделены на пять категорий:

— РТ1: спортсмены на колясках;

— РТ2, РТ3, РТ4: паралимпийцы с ампутацией, ДЦП или другими видами ограничений, при которых участник способен двигаться без коляски;

— РТ5: слабовидящие и слепые. Спортсмен может использовать гида во время соревнований, они скреплены друг с другом веревкой.

Фехтование сидя

В отличие от классического фехтования, на Паралимпиаде бой ведется в статичном положении на дорожке длиной 4 метра. Коляски спортсменов фиксируются на месте. Участник состязания с более короткими руками выбирает расстояние, на котором будет идти бой.

Во время схватки спортсмен держится одной рукой за кресло. По правилам нельзя приподниматься в кресле или отрывать ноги от подножки. Россию представят 12 спортсменов.

Тхэквондо

Этот вид спорта впервые на летних Паралимпийских играх. В паратхэквондо, в отличие от тхэквондо, запрещены удары в голову. Спортсмены сражаются на классическом татами три раунда по одной или две минуты. Окончательно время поединка определяет технический делегат. Россию представят 4 спортсмена.

Сборная по бадминтону

Бадминтон впервые на летних Паралимпийских играх. С 2008 года развитием этого спорта на мировом уровне занимается Международная федерация бадминтона (BWF), а в 2010 году организацию приняли в члены Международного паралимпийского комитета.

Правила игры остаются как в классическом бадминтоне, отличия только в ограничении использования игровой зоны корта. Размер его зависит от класса спортсменов (спортсмены-колясочники, стоячие спортсмены, «невысокие» спортсмены). Матч будет состоять из 3 сетов, каждый из которых длится до 21 очка, при счете 20-20 игра продолжается до превосходства одного из игроков в 2 очка, но не более 30 очков.

Россию будет представлять Татьяна Гуреева, которая завоевала серебряную медаль на Международном первенстве в Испании.