Талибы взяли Кабул и захватили Афганистан. Агент Панарина и Капризова воевал против них

Но сначала учил их воевать против СССР

Натуральный моджахед

Спустя всего каких-то две недели после решения США вывести войска из Афганистана движение «Талибан» (запрещено в РФ) взяло контроль над всей территорией многострадальной страны. Вся мировая общественность называет ситуацию критической, когда радикальная группировка, признанная большинством террористической организацией, берет власть в целом государстве, называет это провалом внешней политики США или даже закатом всей западной цивилизации. Из столицы Афганистана приходят страшные кадры, как стремящиеся спастись сторонники свергнутого правительства выпадают из улетающего последнего самолета.

Мы же не забываем о хоккее даже при таких новостях. И хорошо помним, что агент многих российских игроков НХЛ Пол Теофанос — бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США — имеет самое прямое отношение к Афганистану.

«Я с Теофаносом столкнулся году в 2009-м или 2010-м то ли в Тольятти, то ли в Нижнем. Мы с командой улетали куда-то, а он приехал в аэропорт встретиться с клиентом. Натуральный моджахед! Мешковатая одежда, бородища — и взгляд холодный, как пиво», — примерно так вспоминают Пола те, кто работал в КХЛ во времена, когда у него еще были игроки в нашей лиге.

Одним из них, кстати, был вратарь Джон Грэм. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» (сменщик Николая Хабибулина) на закате карьере вместе с агентом решил срубить легких нефтяных русских денег в долларовом эквиваленте, и оба подписались в «Авангард». Но Грэм чем-то не приглянулся то ли тренерам, то ли руководству, то ли команде, а может быть, всем вместе взятым. Безусловная заслуга ранней КХЛ была в том числе в гарантированных контрактах. Убрать из команды хоккеиста просто так уже было нельзя — пришлось бы платить неустойку.

Однако хитрый генеральный менеджер омичей Анатолий Бардин уволил вратаря по российским законам с замечательной формулировкой — за пьянку! А чтобы ничего не пришлось доказывать, Грэма сдали в вытрезвитель российские партнеры по команде. Как ни бился Теофанос с клубом и лигой, пытаясь доказать, что расторжение контракта не имело законных оснований, факты были налицо. После чего число клиентов Пола в России становилось все меньше и меньше, а потом и вовсе сошло на нет. А в мае 2020 года Федерация хоккея России, владеющая правом на лицензирование хоккейных агентов, запретила Теофаносу работать в России.

ЦРУ

При чем здесь ЦРУ? Впервые в России о Теофаносе как о хоккейном агенте узнали еще во времена СССР. Об этом он сам рассказал в интервью журналу ESPN в начале 2000-х. Загуглить оригинал этого текста уже не представляется возможным. Вполне вероятно, хорошую работу по очистке интернет-пространства провело ЦРУ. Однако сохранился прекрасный перевод статьи под названием «Двойной агент» руководителя пресс-службы «Амура» Алексея Чечелева, сделанный еще в 2009 году.

Именно из этого материала мы узнали, что Теофанос родился в «греческой патриотической семье», которая одновременно была фанатами «Рейнджерс». Стал фанатом хоккейного клуба из родного Нью-Йорка и он сам. Пол занимался хоккеем, даже играл вратарем в Денверском университете, но профессионалом не стал. В начале 90-х Пол оказался в СССР, где помогал советским игрокам уехать в НХЛ. После службы в армии он устроился в агентство IMG, которое начало работать на территории Советского Союза. Его клиентами были Валерий Каменский, Сандис Озолиньнш, Артур Ирбе, Сергей Брылин, а также теннисисты Андрей Медведев и Анна Курникова.

Вот что было написано в том самом журнале:

«Он не носит костюмы от Армани или шикарные аксессуары. У него нет юридического образования. Зато у него есть диплом из Форт-Брэгга (Форт-Брэгг — база военно-воздушных сил и спецподразделений США. — Прим. перев.). Именно поэтому Теофанос может легко найти «жучок» в телефоне или оторваться от «хвоста».

Потому что перед тем, как стать спортивным агентом, он был агентом спецподразделений США. И хотя он может в красках описывать падение коммунизма в СССР, он еще долго не будет рассказывать о своем участии в подавлении движения Талибан.

В Форт-Брэгге Теофанос прошагал сотни километров с пятидесятикилограммовым рюкзаком за плечами, научился пользоваться разными видами оружия. Однажды ему дали живую курицу и десантировали в безлюдном лесу.

— Увидимся через неделю, — сказал инструктор, перед тем как Пол прыгнул вниз с парашютом.

Сейчас, уплетая салат за столиком в ресторане, Теофанос смеется, вспоминая об этом. А затем достает из сумки фотографию и передает ее через стол. Дюжина мужчин стоят на фоне гор, все в тюрбанах и с длинными бородами.

— Посмотрим, сумеешь ли ты найти меня среди них, — улыбается Пол.

Где сделано фото? В Афганистане. Что он там делал? Без комментариев. Участвовал ли он в перестрелках с врагом?

— Послушай, некоторые вещи я не рассказываю даже членам своей семьи, — говорит Теофанос.

Он говорит, что фотография сделана в восьмидесятых, когда он «осуществлял некоторые действия в интересах внешней политики США». Что это значит? Тренировал местных моджахедов, чтобы они потом воевали с советскими войсками? И не тот ли это регион, который впоследствии станет базой для подготовки боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ)? Теофанос заказывает кофе и меняет тему разговора...»

Сначала за талибов, потом против

Считалось, что на протяжении советской афганской кампании, длившейся десять лет, советские войска воевали исключительно с моджахедами и силами народного сопротивления. Однако это далеко не так. США запустили программу «Циклон», в рамках которой афганская оппозиция получила сотни тысяч единиц новейшего вооружения. Она стала одной из самых дорогих за все историю существования ЦРУ. На войну с СССР к 1989-му было потрачено около 4 миллиардов долларов.

В 1981 году президентом США стал Рональд Рейган. В 1983 году он лично принял лидеров афганских боевиков в Белом доме. В той встрече участвовал и Джалалуддин Хаккани — командующий Исламской партии Афганистана. Среди его подчиненных был небезызвестный Усама бен Ладен, наемник из Саудовской Аравии, действовавший ради ее интересов.

В марте 1985 года Рейган подписал указ, в котором предписывалось действовать в Афганистане «любыми средствами». Директива предполагала поставки технологически новых видов оружия и более активное использование американской разведки. Именно обучением использования американского оружия и тактическим приемам занимался в Афганистане Теофанос.

Самое интересное, что поддержка моджахедов, вооруженных до зубов благодаря США, сослужила сильнейшей мировой империи, ставшей таковой после распада СССР, наихудшую службу. Не будем вдаваться в подробности, но моджахедское движение переродилось в «Талибан», на нейтрализацию которого после терактов 11 сентября 2001 года пришлось вновь тратить силы, деньги и людские жизни. И герой нашего материала как суперспециалист по Афганистану вновь отправился бороться — со своими учениками.

Один из персонажей той самой статьи из журнала ESPN, полковник Скотт Кроуфорд, долгое время работал с Теофаносом. О том, что Пол был в Афганистане уже в начале 2000-х, есть лишь его свидетельство, но никакой конкретики.

«Кроуфорд познакомился с Теофаносом в середине 80-х. Они вместе тренировались в Европе в составе спецкоманды «А». Двенадцать человек, призванные осуществлять «специальные миссии». Теофанос был специалистом по вооружению, Кроуфорд — руководителем группы.

— Он для меня как брат, — говорит полковник. — Пол даже стал крестным отцом одной из моих дочерей.

И еще:

— За что я действительно, по-настоящему уважаю Пола — это за то, что он сделал после 11 сентября 2001 года, когда «Аль-Каида» уничтожила башни Всемирного торгового центра.

Что именно?

— Мой уровень доступа — «совершенно секретно», — признается Кроуфорд. — Но я толком не знаю, чем именно занимался Пол».

Надеемся, что мы когда-нибудь узнаем, в чем именно была деятельность Теофаноса. Возможно, агент Панарина, Капризова, Бобровского, Кравцова, Варламова и Мальцева расскажет все в своих мемуарах или откровенном интервью в глубокой старости. Пока же будем следить за развитием политической ситуации в мире после активизации талибов и надеяться, что хоккей, равно как и вся наша мирная жизнь, не пострадает.