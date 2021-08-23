Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021.

Всего в Японии будет разыграно 539 комплектов наград. На Играх будет представлено 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.

Российские спортсмены на Паралимпийских играх не смогут выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россияне будут выступать под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР. В их честь не сможет звучать государственный гимн, вместо него будет использоваться вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.

В окончательный состав команды России для участия в Паралимпиаде-2020 вошел 241 спортсмен (129 мужчин и 112 женщин) из 50 регионов страны. Спортсмены из РФ поборются за медали в 19 видах спорта.

Церемония открытия

Церемония открытия летней Паралимпиады-2020 пройдет во вторник, 24 августа, в Токио (Япония) на Национальном стадионе. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Открытие можно будет посмотреть в прямом эфире «Матч ТВ».

Мероприятие, как и вся Паралимпиада, пройдет при пустых трибунах. Оно во многом повторяет ход и структуру церемонии открытия Олимпийских игр. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней — сборная Японии.

Знаменосцами нашей сборной на открытии будут шестикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1500 м Елена Паутова.

После парада стран с речью выступит президент МПК Эндрю Парсонс. В конце своего выступления он передаст слово императору Японии Нарухито, который официально объявит об открытии Игр. После слов императора над стадионом будет поднят Паралимпийский флаг, одновременно с исполнением паралимпийского гимна.

Затем спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу. Японский спортсмен произнесет паралимпийскую клятву, подтверждая от имени всех участников Игр приверженность принципам честной спортивной борьбы и идеалам паралимпийского движения.

Завершится церемония открытия эстафетой паралимпийского огня. Известный паралимпиец из Японии с помощью факела зажжет огонь в чаше стадиона.

Церемония закрытия

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр пройдет в воскресенье, 5 сентября, в Токио (Япония) на Национальном стадионе. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Вероятно, закрытие Игр можно будет посмотреть в прямом эфире «Матч ТВ».

Мероприятие будет проводиться без зрителей из-за строгих ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса. Во время церемонии паралимпийский флаг будет передан хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Паралимпиаду-2024 в Париже. Игры-2020 будут считаться закрытыми после того, как потухнет паралимпийское пламя.

Какие каналы покажут Паралимпийские игры, расписание трансляций

25 августа, на следующий день после церемонии открытия, будет разыграно 24 комплекта наград. Большинство золотых медалей на Паралимпиаде найдут своих обладателей с 28 по 31 августа, а также 3 сентября.

Транслировать Игры в России будет «Матч ТВ», который покажет часть соревнований на основном канале «Матч!». Также Паралимпийские игры-2020 покажут и другие каналы холдинга: «Игра», «Арена» и «Страна».

На сегодняшний день полного расписаний Игр нет, знакомим с эфирной сеткой каналов «Матч» на известные даты.

Расписание прямых трансляций

25 августа, среда

03.55 (мск). Велоспорт. Трек («Матч! Арена»)

04.25. Голбол. Женщины. Россия — Канада («Матч ТВ» и «Матч! Игра»)

10.15. Плавание («Матч ТВ» и «Матч! Страна»)

26 августа, четверг

03.55. Велоспорт. Трек («Матч! Арена»)

10.55. Плавание («Матч ТВ» и «Матч! Страна»)

27 августа, пятница

03.25. Легкая атлетика («Матч ТВ» и «Матч! Арена»)

03.55. Велоспорт. Трек («Матч! Страна»)

10.00. Дзюдо («Матч! Страна»)

10.55 Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо («Матч ТВ»)

28 августа, суббота

03.25. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек («Матч ТВ»)

03.25. Легкая атлетика («Матч! Арена»)

03.55. Велоспорт. Трек («Матч! Страна»)

10.55. Плавание («Матч! Страна»)

11.25. Голбол. Женщины. Россия — Израиль («Матч! Игра»)

13.55 Легкая атлетика («Матч ТВ»)

29 августа, воскресенье

03.25. Легкая атлетика («Матч! Страна»)

10.55. Плавание. Легкая атлетика («Матч ТВ»)

12.00. Плавание («Матч! Страна»)

12.35. Плавание («Матч ТВ»)

12.55 Легкая атлетика («Матч! Арена»)

14.40 Легкая атлетика («Матч ТВ»)

30 августа, понедельник

03.25. Легкая атлетика («Матч ТВ» и «Матч! Арена»)

Летняя Паралимпиада в Токио: где смотреть онлайн

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