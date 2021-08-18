Летняя Паралимпиада: история медального зачета. В каких дисциплинах ждать медалей в Токио?
Паралимпиады XX века
Медальный зачет: Барселона-1992
В 1992 году на Игры в Барселоне наши паралимпийцы приехали под флагом «Объединенной команды», в которую входили спортсмены из бывших республик СССР. Официальной аббревиатурой сборной в протоколах состязаний были буквы EUN, от французских слов Equipe Unifiee. А флагом для команды служил паралимпийский символ тех лет.
В тот год спортсмены собрали 45 медалей и заняли 8-е место в медальном зачете. Из них больше всего в легкой атлетике: 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.
Медальный зачет: Атланта-1996
В 1996 году в России был организован свой паралимпийский комитет и на Игры в американскую Атланту поехала уже полноценная наша собственная сборная. Спортсмены завоевали 27 медалей и заняли 16-е место в медальном зачете. Больше всего наград снова принесла легкая атлетика (спорт слепых). 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзы. Бегунья Рима Баталова принесла 4 золотых медали на дистанциях в 400, 800, 1500 и 3000 метров. Две золотых медали было в пулевой стрельбе, и четыре награды в плавании.
Медальный зачет: Сидней-2000
На Паралимпийских играх в Австралии 2000 года российская команда состояла из 90 спортсменов и участвовала в 10 видах спорта из 18. Российские паралимпийцы заняли 14-е место в общекомандном зачете, завоевав 35 наград. Больше всего опять в легкой атлетике (18 медалей) и плавании (12). Также золото завоевали российские спортсмены в футболе 7 на 7. А в баскетболе наши паралимпийцы заняли второе место.
Паралимпиады ХХI века
Медальный зачет: Афины-2004
Первая летняя Паралимпиада нового века проходила в греческих Афинах в 2004 году. Сборная России приняла участие в 9 из 19 видов соревнований и установила 7 мировых рекордов:
— Артем Арефьев в беге на 400 и 1500 метров;
— Наталья Гудкова в метании копья;
— Елена Паутова в беге на 1500 метров;
— Игорь Плотников в заплывах на 50 метров баттерфляем и 100 метрах на спине;
— Дмитрий Полин в заплыве на 100 метров брассом.
Россию представляли 85 спортсменов, которые завоевали 41 награду. Основу составили атлеты и пловцы. Также золотую медаль завоевали в дзюдо и пулевой стрельбе. Россияне заняли 11-е место по количеству наград.
Медальный зачет: Пекин-2008
На Паралимпиаде в Пекине 2008 года российские спортсмены заняли уже 8-е место в неофициальном медальном зачете. Собрав 18 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые медали в 9 видах спорта. По всем показателям — золотые медали, сумма медалей, занятое место — сборная России показала лучшие результаты за всю историю выступления на Паралимпиаде. Также было поставлено 18 рекордов: в плавании, стрельбе и легкой атлетике.
Медальный зачет: Лондон-2012
Через 4 года после Пекина сборная паралимпийцев России показала лучший результат за всю историю выступлений. Страна привезла 182 спортсмена, которые участвовали в 12 дисциплинах. Россияне завоевали 36 золотых медалей, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей. Также было установлено 14 мировых рекордов в плавании и легкой атлетике.
В легкой атлетике паралимпийцы выиграли 36 медалей. Высокие результаты показали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящие. Легкоатлетка Евгения Швецова получила награды на Играх трижды. Золото Россия также завоевала в настольном теннисе — Раиса Чебанкина стала чемпионкой в одиночном разряде. Пловчиха Оксана Савченко на Паралимпиаде в Лондоне взяла пять золотых медалей. За 4 года до этого, в Пекине, она была трехкратной чемпионкой.
Легкоатлет Алексей Лабзин взял две высшие награды и одну серебряную медаль, Александр Неволин-Светов — одну золотую и три серебряных в соревнованиях по плаванию. 18-летняя пловчиха Дарья Стукалова взяла четыре медали (три бронзы и серебро) на четырех разных дистанциях. В первенстве по футболу наша команда также заняла первое место.
В итоге сборная России заняла 2-е место в медальном зачете, уступив только сборной Китая которая привезла на Паралимпиаду почти 300 спортсменов.
В 2016 году наша паралимпийская команда была отстранена от летних Игр в Рио по решению Международного паралимпийского комитета из-за доклада WADA.
Токио-2020
В Японии российские спортсмены будут выступать под эгидой и флагом российского паралимпийского комитета. Паралимпийцы выступят в 19 видах спорта из 22 представленных на первенстве. В состав команды вошли 430 человек, из них 241 спортсмен (129 мужчин и 112 женщин) из 50 регионов России.
Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021 года. Трансляцию будет вести Первый канал. Смотреть открытие можно с 14:00 по московскому времени. Уже 25 августа будет разыграно 24 комплекта медалей, а больше всего наград разыграют 28 — 31 августа и 3 сентября. Сами Игры будут проходить 12 дней.
Россия ожидает медалей во многих дисциплинах. В Токио прилетят легкоатлеты Андрей Вдовин и Елена Паутова. Вдовину 27 лет и он звезда легкоатлетического паралимпийского движения. Андрей шестикратный чемпион мира и специализируется в беге на 100, 200 и 400 метров, он также установил три мировых рекорда в своем классе в период с 2013 по 2014 год. Паутовой 35 лет и она побеждала на Паралимпийских играх 2004 и 2012 года в беге на 1500 метров и настроена на выигрыш в Токио.
В российскую сборную по велоспорту входит призер Игр 2012 года Светлана Мошкович. Также в июне наши велоспортсмены на чемпионате мира в Португалии завоевали 6 бронзовых и 4 серебряные награды.
В соревнованиях по академической гребле участвуют 6 российских спортсменов и бронзовый призер Игр в Лондоне Алексей Чувашов. А на прошедшем в июне в чемпионате Европы по параканоэ и каноэ-спринту российские паралимпийцы выиграли общекомандный зачет.
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