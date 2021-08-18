Летняя Паралимпиада: история медального зачета. В каких дисциплинах ждать медалей в Токио?

Сборная СССР впервые выступила на Паралимпиаде в 1988 году в Сеуле и собрала 56 медалей. В тот год они заняли 12-е место в общем медальном зачете. С 1996 года наша сборная собирала все большее количество наград и поднималась все выше в командном первенстве. Рассказываем сегодня, как выглядел медальный зачет Паралимпиады в разные годы, и чего нам ждать на первенстве, которое начнется 24 августа в Токио.

Паралимпиады XX века

Медальный зачет: Барселона-1992

В 1992 году на Игры в Барселоне наши паралимпийцы приехали под флагом «Объединенной команды», в которую входили спортсмены из бывших республик СССР. Официальной аббревиатурой сборной в протоколах состязаний были буквы EUN, от французских слов Equipe Unifiee. А флагом для команды служил паралимпийский символ тех лет.

Флаг объединенной команды и Паралимпиады в 1992 году. Фото paralympic.org

В тот год спортсмены собрали 45 медалей и заняли 8-е место в медальном зачете. Из них больше всего в легкой атлетике: 11 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых.

Медальный зачет: Атланта-1996

В 1996 году в России был организован свой паралимпийский комитет и на Игры в американскую Атланту поехала уже полноценная наша собственная сборная. Спортсмены завоевали 27 медалей и заняли 16-е место в медальном зачете. Больше всего наград снова принесла легкая атлетика (спорт слепых). 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзы. Бегунья Рима Баталова принесла 4 золотых медали на дистанциях в 400, 800, 1500 и 3000 метров. Две золотых медали было в пулевой стрельбе, и четыре награды в плавании.

Медальный зачет: Сидней-2000

На Паралимпийских играх в Австралии 2000 года российская команда состояла из 90 спортсменов и участвовала в 10 видах спорта из 18. Российские паралимпийцы заняли 14-е место в общекомандном зачете, завоевав 35 наград. Больше всего опять в легкой атлетике (18 медалей) и плавании (12). Также золото завоевали российские спортсмены в футболе 7 на 7. А в баскетболе наши паралимпийцы заняли второе место.

Сборная России по футболу 7 на 7. Сидней. Фото inkrasnogorsk.ru

Паралимпиады ХХI века

Медальный зачет: Афины-2004

Первая летняя Паралимпиада нового века проходила в греческих Афинах в 2004 году. Сборная России приняла участие в 9 из 19 видов соревнований и установила 7 мировых рекордов:

— Артем Арефьев в беге на 400 и 1500 метров;

— Наталья Гудкова в метании копья;

— Елена Паутова в беге на 1500 метров;

— Игорь Плотников в заплывах на 50 метров баттерфляем и 100 метрах на спине;

— Дмитрий Полин в заплыве на 100 метров брассом.

Россию представляли 85 спортсменов, которые завоевали 41 награду. Основу составили атлеты и пловцы. Также золотую медаль завоевали в дзюдо и пулевой стрельбе. Россияне заняли 11-е место по количеству наград.

Медальный зачет: Пекин-2008

На Паралимпиаде в Пекине 2008 года российские спортсмены заняли уже 8-е место в неофициальном медальном зачете. Собрав 18 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые медали в 9 видах спорта. По всем показателям — золотые медали, сумма медалей, занятое место — сборная России показала лучшие результаты за всю историю выступления на Паралимпиаде. Также было поставлено 18 рекордов: в плавании, стрельбе и легкой атлетике.

Медальный зачет: Лондон-2012

Через 4 года после Пекина сборная паралимпийцев России показала лучший результат за всю историю выступлений. Страна привезла 182 спортсмена, которые участвовали в 12 дисциплинах. Россияне завоевали 36 золотых медалей, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей. Также было установлено 14 мировых рекордов в плавании и легкой атлетике.

В легкой атлетике паралимпийцы выиграли 36 медалей. Высокие результаты показали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящие. Легкоатлетка Евгения Швецова получила награды на Играх трижды. Золото Россия также завоевала в настольном теннисе — Раиса Чебанкина стала чемпионкой в одиночном разряде. Пловчиха Оксана Савченко на Паралимпиаде в Лондоне взяла пять золотых медалей. За 4 года до этого, в Пекине, она была трехкратной чемпионкой.

Легкоатлет Алексей Лабзин взял две высшие награды и одну серебряную медаль, Александр Неволин-Светов — одну золотую и три серебряных в соревнованиях по плаванию. 18-летняя пловчиха Дарья Стукалова взяла четыре медали (три бронзы и серебро) на четырех разных дистанциях. В первенстве по футболу наша команда также заняла первое место.

В итоге сборная России заняла 2-е место в медальном зачете, уступив только сборной Китая которая привезла на Паралимпиаду почти 300 спортсменов.

В 2016 году наша паралимпийская команда была отстранена от летних Игр в Рио по решению Международного паралимпийского комитета из-за доклада WADA.

Токио-2020

В Японии российские спортсмены будут выступать под эгидой и флагом российского паралимпийского комитета. Паралимпийцы выступят в 19 видах спорта из 22 представленных на первенстве. В состав команды вошли 430 человек, из них 241 спортсмен (129 мужчин и 112 женщин) из 50 регионов России.

Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021 года. Трансляцию будет вести Первый канал. Смотреть открытие можно с 14:00 по московскому времени. Уже 25 августа будет разыграно 24 комплекта медалей, а больше всего наград разыграют 28 — 31 августа и 3 сентября. Сами Игры будут проходить 12 дней.

Россия ожидает медалей во многих дисциплинах. В Токио прилетят легкоатлеты Андрей Вдовин и Елена Паутова. Вдовину 27 лет и он звезда легкоатлетического паралимпийского движения. Андрей шестикратный чемпион мира и специализируется в беге на 100, 200 и 400 метров, он также установил три мировых рекорда в своем классе в период с 2013 по 2014 год. Паутовой 35 лет и она побеждала на Паралимпийских играх 2004 и 2012 года в беге на 1500 метров и настроена на выигрыш в Токио.

Андрей Вдовин на чемпионате в Дубае. Фото Getty Images

В российскую сборную по велоспорту входит призер Игр 2012 года Светлана Мошкович. Также в июне наши велоспортсмены на чемпионате мира в Португалии завоевали 6 бронзовых и 4 серебряные награды.

В соревнованиях по академической гребле участвуют 6 российских спортсменов и бронзовый призер Игр в Лондоне Алексей Чувашов. А на прошедшем в июне в чемпионате Европы по параканоэ и каноэ-спринту российские паралимпийцы выиграли общекомандный зачет.