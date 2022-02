Писториус и Синглтон. Самые известные бегуны с протезами

Особенные спортсмены, которые вызывают восхищение.

«СЭ» рассказывает о самых известных бегунах с протезами, которые своей силой духа покорили не только Паралимпийские игры, но и сердца миллионов людей. Они — пример того, что никогда нельзя сдаваться.

Оскар Писториус

Оскар Писториус. Фото Global Look Press

Одним из самых успешных и известных южноафриканских бегунов является Оскар Писториус. Он родился и вырос в Йоханнесбурге, самом крупном по численности жителей городе ЮАР. Оскар появился на свет без малоберцовых костей на обеих ногах, из-за чего в 11-месячном возрасте ему удалили полностью стопы. Для родителей это стало большим горем. Ссоры, слезы, истерики сопровождали их первое время. Но родители будущего чемпиона создали комфортные условия для него, поддерживали во всем. Учиться он пошел в самую обычную школу, занимался в различных секциях: атлетика, борьба, теннис и водное поло. «Мой брат надевает обувь, а я — ноги», — такими словами описывает Оскар детство.

Однажды Писториус получил травму колена, и ему пришлось сосредоточиться только на легкой атлетике. И там он показывал хорошие результаты. Он никогда не сдавался и в итоге вошел в историю мирового спорта. Писториус стал шестикратным чемпионом Паралимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4x400 метров, двукратным серебряным призером чемпионата Африки, а также вошел в историю как единственный инвалид-участник Олимпийских игр в Лондоне. И это стало историческим событием.

В 2008 году он впервые решил добиться права выступать против здоровых спортсменов. Планировал поехать на Олимпиаду в Пекине, но ему это не удалось. Писториусу предъявили то, что он использует углепластиковые протезы, которые, по исследованию профессора Герта-Петера Брюггемана, дают бегуну преимущество за счет того, что пружинят. Позже его все же допустили до участия в обычных соревнованиях. Так он отправился на ЧМ-2011 и выступил на Олимпиаде в Лондоне, где был главной звездой вместе с Усэйном Болтом. А на церемонии закрытия Игр он даже был знаменосцем своей страны.

Однако в историю Писториус вошел не только как выдающийся спортсмен, но и преступник. В День святого Валентина в 2013 году в доме спортсмена насмерть была застрелена его невеста и модель Рива Стенкамп. По версии бегуна, он принял ее за вора и случайно выстрелил. Полиция нашла много нестыковок в этом деле, да и соседи слышали ссору, а позже суд официально обвинил спортсмена в предумышленном убийстве. Сначала его приговорили к пяти годам тюремного заключения, а затем после апелляции прокуратуры срок увеличили до 13 лет 5 месяцев. В настоящий момент он продолжает оставаться в местах лишения свободы.

Блейк Липер

Блейк Липер. Фото Instagram

Американец Блейк Липер родился в Кингспорте (штат Теннесси) без ног ниже колен, поэтому уже с младенческого возраста его приучали к протезам. Несмотря на это, он рос активным мальчиком, занимался бейсболом, баскетболом и легкой атлетикой.

«В 2008 году, когда я только начинал тренироваться и еще не выступал ни на одном турнире, я лежал на диване у себя в общежитии в Теннесси и смотрел, как бегает Писториус. Это вдохновило меня и стало моей мотивацией идти дальше», — признался однажды Блейк.

На Паралимпиаде в 2012 году он завоевал серебро (400 м) и бронзу (200 м). Брал золото и четыре серебряные медали ЧМ. Липер также является обладателем паралимпийского мирового рекорда в эстафете 4x100 м и трех американских рекордов в беге на 100 м, в беге на 200 м и в беге на 400 м.

В 2016 году Антидопинговое агентство США объявило, что Липер провалил допинг-тест. В его организме нашли следы бензоилэкгонина (метаболит кокаина), который относится к запрещенным веществам. Было установлено, что употребление Липером кокаина не предназначалось для повышения производительности, поэтому его отстранили от спорта всего на год.

Липер, как и Оскар, пытался соревноваться со здоровыми. Он даже намеревался выступить на Олимпиаде-2020 в Рио. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил его. Как утверждали в World Athletics, его протезы слишком высоки и дают преимущество, делая американца на 15 см выше, чем он должен быть. По правилам высота Липера на протезах не должна превышать 174,4 см. Сам спортсмен с решением суда не согласился, ведь он выполнил все критерии для отбора. Липер до сих пор считает, что его не допустили по расовому признаку.

Джером Синглтон

Джером Синглтон. rb.ru

Американский бегун Джером Синглтон из Гринвуда родился без малоберцовой кости в правой голени, из-за этого врачам пришлось ампутировать ему ногу ниже колена. Мальчику тогда было всего 18 месяцев. Но он с детства активно занимался спортом, большего всего ему нравилась легкая атлетика. В спорте он быстро прогрессировал и показывал превосходные результаты.

На Паралимпийских играх в Пекине Джером завоевал золото в беге 4 по 100 метров, а также взял серебро в беге на 100 метров. На чемпионате мира-2011, который проходил в Новой Зеландии, Синглтон стал первым в спринте на 100 м, опередив самого Писториуса.

Помимо спорта он решил развиваться и в учебе, получив степень бакалавра по математике и прикладной физике. Имеется у него и университетский диплом инженера. Джером даже работал исследователем в НАСА и ЦЕРНе.

Алан Оливейра

Алан Оливейра. fifhki.net

Бразилец Алан Оливейра, родившийся в Марабе, лишился ног, когда ему был всего 21 день. Младенцем он подхватил кишечную инфекцию, из-за которой у него начался сепсис, что и привело к таким последствиям. Однако с 8 лет Алан уже участвовал в соревнованиях, а на своих первых турнирах бегал на деревянных протезах. Перед отбором на Паралимпиаду в Пекине в 2008 году он смог приобрести качественные протезы из углеродного волокна.

В Пекине Алан завоевал серебро в эстафете 4x100 м, а на Играх в Лондоне выиграл золото на дистанции 200 м, сенсационно опередив легендарного Оскара Писториуса. Южноафриканский бегун даже обвинял своего соперника в использовании несоответствующих техническим параметрам протезов. На домашней Паралимпиаде в 2016 году Оливейра завоевал серебро в эстафете 4x100 м.

Марко Чезето

Марко Чезето. Фото Instagram

Кениец Марко Чезето родился и рос здоровым ребенком. С детства любил бегать, что сподвигло его сначала поступить в академию бега в Элдорете, а затем по приглашению он перебрался в США для участия в специализированной спортивной программе университета Аляски. Бегун много побеждал, попадал на пьедесталы и ставил рекорды. В 2009 и 2010 годах Чезето достиг всеамериканского статуса в беге на 5000 м и 10000 м.

Однако событие 2011 года полностью изменило его жизнь. Его двоюродный брат совершил самоубийство. Чезето очень тяжело переживал эту утрату, сидел на антидепрессантах. В истерике он решил убежать от проблем по сугробам Аляски. Нашли его только спустя несколько часов в тяжелом состоянии и с обмороженными конечностями. Чезето пришлось ампутировать ноги.

Марко не стал завязывать со спортом и начал бегать с протезами. «Самое лучшее после такой-то паузы — это вспотеть. Я испытал невероятные ощущения после первой пробежки», — признается Марко.

В 2018 году Чезето впервые принял участие в крупнейших соревнованиях (New York City on), где стал вторым в истории двойным ампутантом, финишировавшим менее чем за три часа. На Boston on в 2019-м Марко установил мировой рекорд на двойном ампутанте (2:42:24), обойдя достижение Ричарда Уайтхеда на 28 секунд. Сейчас главная места Марко — участие в Паралимпийских играх.