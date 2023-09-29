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МПК допустил белорусских спортсменов к Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Руслан Минаев
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Флаг Белоруссии
Фото Getty Images

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил белорусских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в качестве нейтральных атлетов, сообщила пресс-служба организации.

Ранее в пятницу, 29 сентября, ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета Белоруссии. За решение о приостановке проголосовали 79 делегатов, против — 57, 9 делегатов воздержались.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
МПК
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