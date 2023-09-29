ПКР сохранил право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных турнирах

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) сохранил за ПКР право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«За ПКР сохранили право заниматься подготовкой и участием спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры», — приводит слова Рожкова ТАСС.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства паралимпийского комитета России в организации. Однако МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.