В Международном паралимпийском комитете заявили, что Россия должна продолжать платить ежегодные членские взносы

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что паралимпийский комитет России (ПКР) должен продолжать выплачивать ежегодные членские взносы.

«Паралимпийский комитет России должен платить взнос в 2023 году после своего отстранения в соответствии со статьей 17.1 устава Международного паралимпийского комитета, — цитирует Спенса ТАСС. — За 2022 год ПКР уже оплатил свой членский взнос, размер которого является конфиденциальной информацией».

Согласно статье 17.1, если в решении о приостановлении членства в МПК не указано иное, то член МПК, членство которого приостановлено, автоматически теряет все права и привилегии, но должен соблюдать свои обязательства, включая уплату членских взносов.

6 ноября Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.