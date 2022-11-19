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Сегодня, 13:22

В Международном паралимпийском комитете заявили, что Россия должна продолжать платить ежегодные членские взносы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что паралимпийский комитет России (ПКР) должен продолжать выплачивать ежегодные членские взносы.

«Паралимпийский комитет России должен платить взнос в 2023 году после своего отстранения в соответствии со статьей 17.1 устава Международного паралимпийского комитета, — цитирует Спенса ТАСС. — За 2022 год ПКР уже оплатил свой членский взнос, размер которого является конфиденциальной информацией».

Согласно статье 17.1, если в решении о приостановлении членства в МПК не указано иное, то член МПК, членство которого приостановлено, автоматически теряет все права и привилегии, но должен соблюдать свои обязательства, включая уплату членских взносов.

6 ноября Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

Источник: ТАСС
ПКР
МПК
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