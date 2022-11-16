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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Иван Шитик
Корреспондент
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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Такое решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине. За приостановление проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от голосования.

Президент ПКР Павел Рожков принимает участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/16349535
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