Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Такое решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине. За приостановление проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от голосования.

Президент ПКР Павел Рожков принимает участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.