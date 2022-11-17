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Сегодня, 17:39

Паралимпийский комитет России планирует подать апелляцию на лишение членства в МПК

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что ПКР планирует подать апелляцию на лишение членства в Международном паралимпийском комитете.

— У нас есть возможность подать апелляцию. Мы сегодня внимательно изучили все нормативно-правовые документы, но не все оказались в наличии на сайте МПК. Сегодня мы запросили у них официальное вчерашнее решение и все нормативно-правовые документы. После изучения этих документов основания для апелляции у нас хорошие. Вчера мы об этом говорили. Понятно, что особого оптимизма мы не питаем. Мы готовы подавать документы на апелляцию. Механизм предполагает, что если она не будет удовлетворена, мы будем иметь право обратиться в суды Германии по месту расположения штаб-квартиры МПК, но не в CAS. Устав МПК не предполагает обращения в CAS.

Германия отказала в визе нашей делегации, причем без всяких обоснований. Мы официально уведомили МПК о том, что мы получили отказ в визе, но ответа от них мы так и не получили. Также визу не получил Иран и другие страны. МПК со своей стороны ничего не мог сделать.

— Каковы перспективы восстановить членство ПКР к 2024 году, когда будут Паралимпийские игры?

— Трудно сказать. Все политизировано. Если изменится политическая ситуация в мире. Наверняка изменится и отношение к ПКР. Думаю, с учетом последних высказываний Томаса Баха, могут быть какие-то решения. Но вчера на прямые вопросы не прозвучало прямого ответа по поводу Паралимпийских игр в 2024 году.

В среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

ПКР
МПК
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