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Россиянка Сафонова высказалась о завоевании серебряной медали по настольному теннису на Паралимпиаде

08:52

Россиянка Виктория Сафонова высказалась о поражении в финале настольного тенниса против нидерландки Келли ван Зон на Паралимпийских играх в Токио.

Сафонова проиграла ван Зон со счетом 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11. Россиянка выиграла серебро в этой дисциплине.

«Мысли были только о том, что нужно золото, что нужно брать высшую награду, и прямо сейчас сложно сказать, почему так получилось, я еще на эмоциях, все это нужно осознать. Но настрой все равно боевой, позитивный, ведь я иду вперед, ведь есть результат. Мы давно играем с Келли, и сегодня я чувствовала ее уважение и страх передо мной, как перед соперником, и все-таки шажочка мне не хватило. Но впереди еще командный турнир — будем бороться, идти до конца, нужно брать медали», — цитирует Сафонову ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12250599

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Виктория Кравченко все материалы автора

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