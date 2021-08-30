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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 30 августа

08:20

Понедельник, 30 августа — шестой медальный день Паралимпиады-2020.

Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали серебряные медали в соревнованиях по настольному теннису.

Медальный зачет соревнований — здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 30 августа

Настольный теннис
Женщины, WS6
1. Марина Литовченко (Украина)
2. Маляк Алиева (Россия)

Настольный теннис
Женщины, WS7
1. Келли ван Зон (Нидерланды)
2. Виктория Сафонова (Россия)

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