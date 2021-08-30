В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде
07:54
Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков сообщил, что положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) не выявлено.
Всего за последние сутки положительные тесты на ковид сдали 11 челоаек. Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у атлетов.
«В команде ПКР положительных тестов [на коронавирус] нет», — цитирует Рожкова ТАСС.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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