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В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде

07:54

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков сообщил, что положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) не выявлено.

Всего за последние сутки положительные тесты на ковид сдали 11 челоаек. Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у атлетов.

«В команде ПКР положительных тестов [на коронавирус] нет», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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