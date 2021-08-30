В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков сообщил, что положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) не выявлено.

Всего за последние сутки положительные тесты на ковид сдали 11 челоаек. Паралимпиады было зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом у атлетов.

«В команде ПКР положительных тестов [на коронавирус] нет», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.