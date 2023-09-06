В ПКР рассказали, что обсуждают вопрос вступления в Азиатский паралимпийский комитет

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о возможности вступления в Азиатский паралимпийский комитет.

«Активно обсуждается вопрос вступления ПКР в Азиатский паралимпийский комитет. Мы более активно этим будем заниматься после генассамблеи МПК в Бахрейне, которая пройдет в конце сентября», — цитирует Рожкова ТАСС.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.