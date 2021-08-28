Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом
11:42
Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.
Его результат 2 минуты 12,17 секунды, что является мировым рекордом.
Вторым стал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим — японец Такаюки Сузуки (2.40,53).
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Мужчины
150 м комплекс
1. Роман Жданов (Россия)
2. Ами Дадаон (Израиль)
3. Такаюки Сузуки (Япония)
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
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