Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Его результат 2 минуты 12,17 секунды, что является мировым рекордом.

Вторым стал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим — японец Такаюки Сузуки (2.40,53).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Мужчины

150 м комплекс

1. Роман Жданов (Россия)

2. Ами Дадаон (Израиль)

3. Такаюки Сузуки (Япония)

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