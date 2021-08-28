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Российский пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

11:42
Роман Жданов. Фото Getty Images
Роман Жданов. Фото Getty Images

Россиянин Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Его результат 2 минуты 12,17 секунды, что является мировым рекордом.

Вторым стал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48), третьим — японец Такаюки Сузуки (2.40,53).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Мужчины

150 м комплекс

1. Роман Жданов (Россия)

2. Ами Дадаон (Израиль)

3. Такаюки Сузуки (Япония)

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа

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Роман Шишов все материалы автора

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