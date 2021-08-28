Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа

В субботу, 28 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио. Медальный зачет соревнований — здесь.

Всех российских медалистов за 27 августа можно изучить по этой ссылке.

Расписание соревнований Паралимпиады на сегодня — здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа

Легкая атлетика

Мужчины. Бег на 1500 м

1. Александр Яремчук (Россия)

2. Християн Стоянов (Болгария)

3. Дэвид Эмонг (Уганда)

Легкая атлетика

Мужчины. Бег на 5000 м

1. Ясин Ухдади (Испания)

2. Джарид Клиффорд (Австралия)

3. Александр Костин (Россия)

Настольный теннис

Женщины

Надежда Пушпашева — бронза

Раиса Чебаника — бронза

Настольный теннис

Мужчины

Юрий Ноздрунов — бронза