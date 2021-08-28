Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа

08:45
Александр Яремчук. Фото Getty Images
Александр Яремчук. Фото Getty Images

В субботу, 28 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио. Медальный зачет соревнований — здесь.

Всех российских медалистов за 27 августа можно изучить по этой ссылке.

Расписание соревнований Паралимпиады на сегодня — здесь.

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа

Легкая атлетика
Мужчины. Бег на 1500 м
1. Александр Яремчук (Россия)
2. Християн Стоянов (Болгария)
3. Дэвид Эмонг (Уганда)

Легкая атлетика
Мужчины. Бег на 5000 м
1. Ясин Ухдади (Испания)
2. Джарид Клиффорд (Австралия)
3. Александр Костин (Россия)

Настольный теннис
Женщины
Надежда Пушпашева — бронза
Раиса Чебаника — бронза

Настольный теннис
Мужчины
Юрий Ноздрунов — бронза

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Москвичку обстреляли в квартире из соседней многоэтажки в Москве
Как избавиться от накипи в чайнике
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд