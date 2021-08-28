Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа
08:45
В субботу, 28 августа, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио. Медальный зачет соревнований — здесь.
Всех российских медалистов за 27 августа можно изучить по этой ссылке.
Расписание соревнований Паралимпиады на сегодня — здесь.
Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 28 августа
Легкая атлетика
Мужчины. Бег на 1500 м
1. Александр Яремчук (Россия)
2. Християн Стоянов (Болгария)
3. Дэвид Эмонг (Уганда)
Легкая атлетика
Мужчины. Бег на 5000 м
1. Ясин Ухдади (Испания)
2. Джарид Клиффорд (Австралия)
3. Александр Костин (Россия)
Настольный теннис
Женщины
Надежда Пушпашева — бронза
Раиса Чебаника — бронза
Настольный теннис
Мужчины
Юрий Ноздрунов — бронза
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