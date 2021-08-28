Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянка Елена Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в Токио в соревнованиях по настольному теннису. В финале она победила француженку Леа Ферне со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.

Спортсменки выступают в классе 11 (лица с интеллектуальными нарушениями).

50-летняя Прокофьева также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады (11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей). Первое место занимает команда Китая (20-12-19), второе — Великобритании (12-11-14).

Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 28 августа