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Сегодня, 16:38

Российские паралимпийцы выиграли медальный зачет чемпионата мира по зимним видам спорта

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Паралимпийского комитета России выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате мира по зимним видам спорта (горнолыжному, биатлону, лыжным гонкам и сноуборду) в норвежском Лиллехаммере.

Российские спортсмены завоевали 63 медали (21 золотую, 21 серебряную и 21 бронзовую). Второе место в общем зачете заняли США (10-9-9), замкнула тройку Франция (10-5-4).

Шесть золотых медалей по лыжным гонкам и биатлону выиграл Владислава Лекомцева. Звание абсолютной чемпионки мира по биатлону также завоевала Вера Хлызова.

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