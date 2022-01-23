Российские паралимпийцы выиграли медальный зачет чемпионата мира по зимним видам спорта

Сборная Паралимпийского комитета России выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате мира по зимним видам спорта (горнолыжному, биатлону, лыжным гонкам и сноуборду) в норвежском Лиллехаммере.

Российские спортсмены завоевали 63 медали (21 золотую, 21 серебряную и 21 бронзовую). Второе место в общем зачете заняли США (10-9-9), замкнула тройку Франция (10-5-4).

Шесть золотых медалей по лыжным гонкам и биатлону выиграл Владислава Лекомцева. Звание абсолютной чемпионки мира по биатлону также завоевала Вера Хлызова.