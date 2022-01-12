Чемпионки Паралимпийских игр Миленина и Лысова завершили карьеру

Глава российской делегации на зимних Играх Павел Рожков сообщил, что паралимпийская чемпионка Анна Миленина и победительница Игр Михалина Лысова завершили спортивную карьеру и не выступят на Играх в Пекине.

«Многие победители и призеры Игр в Пхенчхане готовятся к выступлению на Паралимпиаде в Пекине — это наши горнолыжники Алексей Бугаев и Валерий Редкозубов, лыжницы Екатерина Румянцева, Марта Зайнуллина, Ирина Гуляева. Звезд у нас в Пекине планируется немало. Анна Миленина и Михалина Лысова спортивную карьеру завершили», — цитирует Рожкова ТАСС.

В активе 35-летней Милениной семь золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. 29-летняя Лысова завоевала шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовые награды на Паралимпиадах в лыжных гонках и биатлоне.