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Сегодня, 10:37

Замминистра спорта РФ сообщил, что подготовка российских атлетов к Паралимпиаде находится под особым контролем

Иван Торопцев
Корреспондент

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил, что подготовка российских спортсменов к Паралимпиаде в Пекине (Китай) находится под особым контролем.

«До Паралимпийских игр осталось чуть более месяца. Вопрос подготовки к Играм находится под особым контролем Правительства РФ и Минспорта РФ. В прошлом году на заседании коллегии Минспорта РФ был рассмотрен вопрос о подготовке, был создан штаб, проведены два совещания. Подготовка перешла в решающую стадию, Минспорта РФ направил письма субъектам с просьбой содействовать подготовке спортсменов», — приводит ТАСС слова Байсултанова.

Зимняя Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13526939
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