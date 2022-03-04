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«А что они нам сделают»? Российские паралимпийцы спели гимн в Пекине и отодрали заплатки с флагов

Российские паралимпийцы спели гимн в Пекине и отодрали заплатки с флагов
Иван Торопцев
Корреспондент
Паралимпиада в Пекине.
Фото Global Look Press

Российские паралимпийцы спели гимн страны в Пекине после того, как узнали, что команду отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине.

Тренер сборной по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова выложила в сторис своего Instagram видео, в котором спортсмены поют гимн. Некоторые из них отодрали заплатки на форме, которые закрывали российский флаг.

«Как объявили решение, врубили гимн на всю. После того как узнали, поставили гимн, который не слышали многие годы. И пели вместе! И оторвали все заплатки на флагах!

Мы обнимаемся и поем гимн на всю деревню, который не слышали долгие 6 лет. Не, ну а чего они нам сделают? Отстранят?» — написала у себя в Instagram Громова.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

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