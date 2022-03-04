Паралимпийский комитет России не сможет оспорить решение о недопуске россиян до участия в Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России (ПКР) не сможет оспорить решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

«ПКР после получения решения МПК о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения в Спортивный арбитражный суд и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения.



К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 раздела о Паралимпийских играх свода правил МПК, согласно которой МПК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий», — приводит ТАСС текст заявления ПКР.

При этом в ПКР отметили, что доводы МПК при принятии решения о недопуске россиян до Паралимпиады в Пекине не выдерживают никакой критики.

«Решение абсолютно политизировано, оно противоречит всем постулатам паралимпийского движения и наглядно, яснее ясного, говорит всем: двойные стандарты, к сожалению, стали нормой для современного спорта. Сложившаяся ситуация также дает понять всем и каждому: сильные соперники, коей всегда была и будет российская команда, сегодня не нужны. Рекомендации президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха ведут к деградации и развалу всего мирового спорта.



Принято решение оставить за собой право обратиться в надлежащие международные и национальные судебные инстанции, когда ПКР посчитает это своевременным и нужным. ПКР просит о помощи и поддержке Всемирный союз инвалидов и Международную организацию по реабилитации. Паралимпийский комитет России и его спортсмены в настоящее время не считают возможным и целесообразным оставаться в Пекине и планируют в ближайшее время покинуть столицу зимних Игр, город прекрасных людей.



Наша команда была и остается привержена принципам настоящего паралимпизма, цель которого дать возможность спортсменам-паралимпийцам достичь спортивного совершенства, вдохновлять и восхищать мир», — говорится в заявлении ПКР.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако на следующий день организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.