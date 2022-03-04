Паралимпийская сборная России покинет Пекин в полном составе 6 марта

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские паралимпийцы покинут Пекин 6 марта.

«Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», — приводит ТАСС слова Рожкова.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.