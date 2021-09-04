Российская легкоатлетка Гончарова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Маргарита Гончарова завоевала вторую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Легкоатлетка стала второй в беге на дистанции 400 метров. Золотую медаль с мировым рекордом завоевала немка Линди Аве, бронзовым призером стала Дариан Файсури Хименес из Колумбии.

Спортсменки выступали в категории Т38, где представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Гончарова стала серебряным призером в прыжках в длину на соревнованиях в Японии.