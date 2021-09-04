Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

15:00
Теги:

Мужская сборная России по волейболу сидя выиграла серебряные медали Паралимпиаде в Токио.

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая сборную Бразилии (3-1) в матче за третье место.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия
На Украине заявили об ультиматуме от США
Фото: как выглядит новая жена телеведущего Андрея Норкина
Подруга подозреваемого в насилии над девушкой в гараже: Подстроено
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд