Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу сидя выиграла серебряные медали Паралимпиаде в Токио.

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая сборную Бразилии (3-1) в матче за третье место.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.