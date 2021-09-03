Россиянка Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио

Россиянка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в метании клаба. Результат 40-летней спортсменки 24,08 метра.

Первой стала украинка Зоя Овсий (25,12), серебро у американки Кэсси Митчелл (24,18).

Спортсменки выступали в категории F51 (поражение опорно-двигательного аппарата).

Отметим, что клаб напоминает по форме бейсбольную биту и весит 397 грамм. Он используется для метания спортсменами, которые в связи с инвалидностью не могут метать ядро, диск или копье.

Легкая атлетика

Женщины. Метание клаба

1. Зоя Овсий (Украина)

2. Кэсси Митчелл (США)

3. Елена Горлова (Россия)