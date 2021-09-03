Россиянка Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио
15:53
Россиянка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в метании клаба. Результат 40-летней спортсменки 24,08 метра.
Первой стала украинка Зоя Овсий (25,12), серебро у американки Кэсси Митчелл (24,18).
Спортсменки выступали в категории F51 (поражение опорно-двигательного аппарата).
Отметим, что клаб напоминает по форме бейсбольную биту и весит 397 грамм. Он используется для метания спортсменами, которые в связи с инвалидностью не могут метать ядро, диск или копье.
Легкая атлетика
Женщины. Метание клаба
1. Зоя Овсий (Украина)
2. Кэсси Митчелл (США)
3. Елена Горлова (Россия)
Читайте также
«Лучше ничего не иметь, но быть свободным». Отец Тайсона Фьюри живет в вагоне и никогда не принимает таблетки
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю