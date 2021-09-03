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Россиянка Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио

15:53

Россиянка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в Токио в метании клаба. Результат 40-летней спортсменки 24,08 метра.

Первой стала украинка Зоя Овсий (25,12), серебро у американки Кэсси Митчелл (24,18).

Спортсменки выступали в категории F51 (поражение опорно-двигательного аппарата).

Отметим, что клаб напоминает по форме бейсбольную биту и весит 397 грамм. Он используется для метания спортсменами, которые в связи с инвалидностью не могут метать ядро, диск или копье.

Легкая атлетика
Женщины. Метание клаба
1. Зоя Овсий (Украина)
2. Кэсси Митчелл (США)
3. Елена Горлова (Россия)

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Роман Шишов все материалы автора

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