Российские пловцы выиграли эстафету 4х100 метров комплексом с мировым рекордом на Паралимпиаде

Российские пловцы выиграли эстафету 4х100 метров комплексным плаванием на Паралимпиаде в Токио.

В составе российской команды выступили Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев. Спортсмены показали результат 4.06,59, что является новым мировым рекордом. Второе место заняла сборная Австралии (4.07,70), третьей стала Италия (4.11,20).

Спортсмены соревновались в категориях с S6 по S10, где представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 34 золотыми, 29 серебряными и 43 бронзовыми медалями. На первой строчке идет сборная Китая (85-50-45), второе место занимает Великобритания (37-32-38).

Плавание

Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс

1. Россия

2. Австралия

3. Италия