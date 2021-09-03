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Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 3 сентября

08:40
Алексей Кузнецов. Фото Getty Images
Алексей Кузнецов. Фото Getty Images

В пятницу, 3 сентября, проходит очередной день Паралимпийских игр в Токио.

Серебро российской сборной принесли: Александр Работницкий (бег, 1500 м), Александра Могучая (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Леонид Крылов (гребля на байдарке).

Всех российских медалистов за 2 сентября можно изучить по этой ссылке.

Медальный зачет соревнований — здесь

Паралимпийские игры-2020. Все медали сборной России 3 сентября

Легкая атлетика
Мужчины. 1500 м
1. Оуэн Миллер (Великобритания)
2. Александр Работницкий (Россия)
3. Ндиага Дьен (Италия)

Легкая атлетика
Женщины. Прыжки в длину
1. Анна Гримальди (Новая Зеландия)
2. Александра Могучая (Россия)
3. Кьяра Родригес (Эквадор)

Легкая атлетика
Мужчины. Метание копья
1. Хамед Амири (Иран)
2. Алексей Кузнецов (Россия)
3. Джастин Фонгсевен (США)

Гребля
Мужчины. Байдарка
1. Сергеей Емельянов (Украина)
2. Леонид Крылов (Россия)
3. Роберт Оливер (Великобритания)

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Руслан Абушкин все материалы автора

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