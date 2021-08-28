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Россиянин Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в беге на 1500 метров

04:58

Россиянин Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он стал лучшим в беге на 1500 метров в классе T46, преодолев дистанцию за 3 минуты 52.08 секунды.

Серебряную медаль выиграл болгарин Християн Стоянов (3 минуты 52.63 секунды). Замкнул тройку лучших угандиец Дэвид Эмонг (3 минуты 53.51 секунды).

Эта золотая медаль стала 10-й для России на Паралимпиаде в Токио.

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Евгений Козинов все материалы автора

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