Россиянин Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпиады в беге на 1500 метров

Россиянин Александр Яремчук выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Он стал лучшим в беге на 1500 метров в классе T46, преодолев дистанцию за 3 минуты 52.08 секунды.

Серебряную медаль выиграл болгарин Християн Стоянов (3 минуты 52.63 секунды). Замкнул тройку лучших угандиец Дэвид Эмонг (3 минуты 53.51 секунды).

Эта золотая медаль стала 10-й для России на Паралимпиаде в Токио.