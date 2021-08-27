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Паралимпиада-2020: медальный зачет по итогам 27 августа

16:35

В пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 42 комплекта наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (45).

Сборная России после третьего дня Паралимпиады занимает третье место.

Страна

З

С

Б

В

1

Китай

20

11

14

45

2

Великобритания

9

10

9

28

3

Россия

9

7

10

26

4

Австралия

7

4

8

19

5

США

6

5

1

11

6

Бразилия

6

4

7

11

7

Нидерланды

5

4

3

4

8

Италия

4

5

4

13

9

Украина

3

13

6

22

10

Азербайджан

3

0

2

5

11

Белоруссия

3

0

0

3

12

Франция

2

4

4

10

12

Япония

2

3

4

9

14

Колумбия

2

1

3

6

15

Израиль

2

0

0

2

16

Испания

1

6

0

7

17

Польша

1

2

3

6

18

Узбекистан

1

1

1

3

19

Венгрия

1

1

0

2

19

Казахстан

1

1

0

2

19

Новая Зеландия

1

1

0

2

19

Тунис

1

1

0

2

23

Алжир

1

0

2

3

23

Бельгия

1

0

2

3

25

Словакия

1

0

1

2

26

Чили

1

0

0

1

26

Дания

1

0

0

1

26

Ирландия

1

0

0

1

26

Иордан

1

0

0

1

26

Нигерия

1

0

0

1

26

Сингапур

1

0

0

1

32

Канада

0

4

2

6

33

Египет

0

2

0

2

33

Латвия

0

2

0

2

35

Индонезия

0

1

1

2

35

Румыния

0

1

1

2

37

Австрия

0

1

0

1

37

Болгария

0

1

0

1

37

Грузия

0

1

0

1

37

Иран

0

1

0

1

37

Вьетнам

0

1

0

1

42

Греция

0

0

3

3

43

Германия

0

0

2

2

43

Мексика

0

0

2

2

43

Турция

0

0

2

2

46

Кипр

0

0

1

1

46

Сальвадор

0

0

1

1

46

Литва

0

0

1

1

46

Таиланд

0

0

1

1

46

Венесуэла

0

0

1

1

46

Аргентина

0

0

1

1

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Александр Кравченко все материалы автора

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