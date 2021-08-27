Паралимпиада-2020: медальный зачет по итогам 27 августа
В пятницу, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио были разыграны 42 комплекта наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (45).
Сборная России после третьего дня Паралимпиады занимает третье место.
|
№
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
В
|
1
|
Китай
|
20
|
11
|
14
|
45
|
2
|
Великобритания
|
9
|
10
|
9
|
28
|
3
|
9
|
7
|
10
|
26
|
4
|
Австралия
|
7
|
4
|
8
|
19
|
5
|
США
|
6
|
5
|
1
|
11
|
6
|
Бразилия
|
6
|
4
|
7
|
11
|
7
|
Нидерланды
|
5
|
4
|
3
|
4
|
8
|
Италия
|
4
|
5
|
4
|
13
|
9
|
Украина
|
3
|
13
|
6
|
22
|
10
|
Азербайджан
|
3
|
0
|
2
|
5
|
11
|
Белоруссия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
12
|
Франция
|
2
|
4
|
4
|
10
|
12
|
Япония
|
2
|
3
|
4
|
9
|
14
|
Колумбия
|
2
|
1
|
3
|
6
|
15
|
Израиль
|
2
|
0
|
0
|
2
|
16
|
Испания
|
1
|
6
|
0
|
7
|
17
|
Польша
|
1
|
2
|
3
|
6
|
18
|
Узбекистан
|
1
|
1
|
1
|
3
|
19
|
Венгрия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
19
|
Казахстан
|
1
|
1
|
0
|
2
|
19
|
Новая Зеландия
|
1
|
1
|
0
|
2
|
19
|
Тунис
|
1
|
1
|
0
|
2
|
23
|
Алжир
|
1
|
0
|
2
|
3
|
23
|
Бельгия
|
1
|
0
|
2
|
3
|
25
|
Словакия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
26
|
Чили
|
1
|
0
|
0
|
1
|
26
|
Дания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
26
|
Ирландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
26
|
Иордан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
26
|
Нигерия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
26
|
Сингапур
|
1
|
0
|
0
|
1
|
32
|
Канада
|
0
|
4
|
2
|
6
|
33
|
Египет
|
0
|
2
|
0
|
2
|
33
|
Латвия
|
0
|
2
|
0
|
2
|
35
|
Индонезия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
35
|
Румыния
|
0
|
1
|
1
|
2
|
37
|
Австрия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
37
|
Болгария
|
0
|
1
|
0
|
1
|
37
|
Грузия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
37
|
Иран
|
0
|
1
|
0
|
1
|
37
|
Вьетнам
|
0
|
1
|
0
|
1
|
42
|
Греция
|
0
|
0
|
3
|
3
|
43
|
Германия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
43
|
Мексика
|
0
|
0
|
2
|
2
|
43
|
Турция
|
0
|
0
|
2
|
2
|
46
|
Кипр
|
0
|
0
|
1
|
1
|
46
|
Сальвадор
|
0
|
0
|
1
|
1
|
46
|
Литва
|
0
|
0
|
1
|
1
|
46
|
Таиланд
|
0
|
0
|
1
|
1
|
46
|
Венесуэла
|
0
|
0
|
1
|
1
|
46
|
Аргентина
|
0
|
0
|
1
|
1
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