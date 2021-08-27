Расписание соревнований Паралимпиады на 28 августа. Какие медали может выиграть Россия
Легкая атлетика
100 м T38 женщины
Маргарита Гончарова
100 м Т12 мужчины
Роман Тарасов
100 м Т34 (T33/34) женщины
Вероника Доронина
100 м Т38 мужчины
Хетаг Хинчагов
1500 м Т13 (T12*/13) женщины
Елена Паутова
Вероника Зотова
1500 м Т46 (Т45/46) мужчины
Александр Яремчук
200 м T36 женщины
Елена Иванова
400 м Т36 мужчины
Евгений Швецов
400 м Т47 (T45/46/47) женщины
Анастасия Соловьева
5000 м Т13 (Т12/13) мужчины
Александр Костин
5000 м Т54 (Т53/54) мужчины
Алексей Быченок
Метание клаба F32 (F31/32) мужчины
Алексей Чуркин
Метание копья F13 (F12*/13) женщины
Анна Кулинич-Сорокина
Толкание ядра F37 женщины
Ирина Вертинская
Одиночки мужские (Pr1M1X)
Алексей Чувашев
Распашная четверка с рулевым (Pr3mix4+)
Екатерина Мошковская
Анна Пискунова
Евгений Борисов
Антон Воронов
Евгений Терехов
Бочча
Личные соревнования, класс ВС1
Ольга Долгова
Михаил Гутник
Личные соревнования, класс ВС2
Диана Цыплина
Дмитрий Козьмин
Личные соревнования, класс ВС3
Александр Легостаев
Личные соревнования, класс ВС4
Сергей Сафин
Велоспорт
трек / командный спринт С1 -С5 (микст)
Волейбол сидя
Женщины
Ольга Арбатская
Светлана Чуракова
Алена Дмитриева
Анна Годовицына
Татьяна Иванова
Марина Карасева
Елизавета Кунстман
Юлия Медникова
Екатерина Окорокова
Ирина Панина
Любовь Пермякова
Ирина Смирнова
Мужчины
Александр Байчик
Андрей Лавринович
Виктор Миленин
Владимир Панкратов
Сергей Поздеев
Александр Резниченко
Александр Савичев
Денис Шестаков
Алексей Волков
Евгений Волосников
Ильнар Зиннатуллин
Анатолий Крупин
Женщины
Ирина Арестова
Анастасия Чудина
Арина Герасимова
Юлия Храпкова
Анастасия Мазур
Евгения Семина
Женщины до 57 кг
Наталья Овчинникова
Женщины до 63 кг
Ольга Позднышева
Мужчины до 73 кг
Василий Кутуев
Командный приз
Личные соревнования MS1 (муж.)
Дмитрий Лавров
Личные соревнования MS2 (муж.)
Расул Назиров
Личные соревнования MS3 (муж.)
Владимир Топорков
Личные соревнования MS9 (муж.)
Юрий Ноздрунов
Личные соревнования WS1-2 (жен.)
Надежда Пушпашева
Личные соревнования WS11 (жен.)
Елена Прокофьева
Личные соревнования WS4 (жен.)
Александра Васильева
Личные соревнования WS6 (жен.)
Маляк Алиева
Раиса Чебаника
Личные соревнования WS7 (жен.)
Виктория Сафонова
100 м брасс SB5, мужчины
Андрей Граничка
Юрий Лучкин
100 м вольный стиль S10, женщины
Анастасия Гонтарь
100 м вольный стиль S10, мужчины
Дмитрий Бартасинский
Дмитрий Григорьев
Артем Исаев
100 м на спине S11, женщины
София Поликарпова
Анастасия Шевченко
150 м комплексное плавание SM4, женщины
Наталия Буткова
Зоя Щурова
150 м комплексное плавание SM4, мужчины
Максим Емельянов
Роман Жданов
200 м комплексное плавание SM8, женщины
Мария Павлова
Эстафета 4х100м вольный стиль S14 микст
микст W1
Елена Крутова
Алексей Леонов
Одиночные соревнования женщин
Людмила Бубнова
Виктория Львова
Парные соревнования женщин
Людмила Бубнова
Виктория Львова
PTS2 (жен.)
Вероника Габитова
PTS4 (муж)
Михаил Колмаков
Фехтование на колясках
Рапира категория А (жен.)
Алена Евдокимова
Евгения Сычева
Рапира категория А (муж.)
Никита Нагаев
Артур Юсупов
Рапира категория В (жен.)
Ирина Мишурова
Людмила Васильева
Рапира категория В (муж.)
Альберт Камалов
Александр Кузюков
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03.25. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек («Матч ТВ»)
03.25. Легкая атлетика («Матч! Арена»)
03.55. Велоспорт. Трек («Матч! Страна»)
10.55. Плавание («Матч! Страна»)
11.25. Голбол. Женщины. Россия — Израиль («Матч! Игра»)
13.55 Легкая атлетика («Матч ТВ»)
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