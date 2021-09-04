Россиянин Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады по пулевой стрельбе

Российский спортсмен Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров.

45-летний россиянин набрал 196,8 балла. Золотую медаль завоевал Маниш Нарвал из Индии (218,2), серебро у его соотечественника Синграя (216,7). Спортсмены соревновались в категории SH1 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Паралимпиада проходит в Токио с 24 сентября по 5 августа.