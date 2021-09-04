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Россиянин Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады по пулевой стрельбе

07:15

Российский спортсмен Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2020 в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров.

45-летний россиянин набрал 196,8 балла. Золотую медаль завоевал Маниш Нарвал из Индии (218,2), серебро у его соотечественника Синграя (216,7). Спортсмены соревновались в категории SH1 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Паралимпиада проходит в Токио с 24 сентября по 5 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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