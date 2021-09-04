Сафронов посвятил два золота Паралимпиады тренеру, ставшей ему второй мамой

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, завоевавший второе золото Паралимпийских игр, посвятил свои победы личному тренеру Галине Кошелевой. Также он отметил, что считает ее своей второй мамой.

«Она заботится и лелеет нас, без нее ничего бы этого не было. Сколько она работала, сколько натерпелась от нас, от моего сложного характера, я постоянно с ней спорил, а она всегда оказывалась права. Обе мои медали посвящаю ей, сколько она натерпелась от моего характера, и сейчас в первую очередь я пойду поблагодарю ее — она мне как вторая мама. Вчера пришла и сказала мне: «Ты десять лет для чего работал? Чтобы выйти и одну медаль выиграть?»

Сказали бы мне до Игр, что у меня два золота будет, я бы не поверил, только вот после сотки поверил. Утром перед финалом потер золотую медаль на удачу, она мне прибавила уверенности, но мандраж все равно был больше чем перед 100 метрами, потому что я понимал — украинский спортсмен по-любому готов, он чемпион Игр и хочет вернуть себе победу, но мы сегодня были лучше", — цитирует ТАСС Сафронова.