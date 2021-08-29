Россиянин Гнездилов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпиады в толкании ядра
06:39
Российский спортсмен Денис Гнездилов завоевал золотую медаль Паралимпиады-2020 в толкании ядра.
34-летний россиянин установил мировой рекорд, в шестой попытке показав результат 11,16 метра. Серебро завоевал представитель Ирана, замкнул тройку португалец.
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