Два спортсмена в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом

Два спортсмена, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, сдали положительные результаты на коронавирус, сообщается на официальном сайте оргкомитета «Токио-2020».

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом: среди зараженных семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа и завершатся 5 сентября.