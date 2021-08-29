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Два спортсмена в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом

05:35
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Два спортсмена, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, сдали положительные результаты на коронавирус, сообщается на официальном сайте оргкомитета «Токио-2020».

Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом: среди зараженных семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа и завершатся 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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