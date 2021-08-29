Два спортсмена в Паралимпийской деревне заразились коронавирусом
05:35
Два спортсмена, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, сдали положительные результаты на коронавирус, сообщается на официальном сайте оргкомитета «Токио-2020».
Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом: среди зараженных семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа и завершатся 5 сентября.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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