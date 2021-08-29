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Россиянин Даниленко завоевал бронзу в плавании вольным стилем на 200 метров на Паралимпиаде

13:47

Россиянин Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров на Паралимпиаде в Токио.

Золото выиграл спортсмен из Бразилии Габриэль дос Сантос, серебро в активе чилийца Альберто Абарза.

Плавание.

Мужчины. 200 м вольный стиль

1. Габриэль дос Сантос (Бразилия)

2. Альберто Абарза (Чили)

3. Владимир Даниленко (Россия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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