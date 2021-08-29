Россиянин Даниленко завоевал бронзу в плавании вольным стилем на 200 метров на Паралимпиаде
13:47
Россиянин Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров на Паралимпиаде в Токио.
Золото выиграл спортсмен из Бразилии Габриэль дос Сантос, серебро в активе чилийца Альберто Абарза.
Плавание.
Мужчины. 200 м вольный стиль
1. Габриэль дос Сантос (Бразилия)
2. Альберто Абарза (Чили)
3. Владимир Даниленко (Россия)
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